Оксана Муха зізналась, що покине сцену приблизно на рік. Про це вона розповіла у студії "Радіо Перше", передає 24 Канал.

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Співачка поділилась, що останні роки постійно працювала та не дозволяла собі відпочивати. Однак зараз їй необхідно видихнути.

Я навіть у часи хвороби не зробила тієї паузи, яку мала б мати. Мені боляче, що я нічого не роблю. І я постійно собою товчу, щоб ті гроші знайти. Але я відчуваю, що мені теж треба якийсь видих. Це не означає, що я перестаю співати, беру творчу паузу, голюся… Я б не хотіла це називати творчою паузою,

– сказала Оксана Муха.

Артистка планує не з'являтися на публіці близько одного року. Її відпочинок від кар'єри почнеться після 6 січня, коли відбудеться останній концерт.

Чим відома Оксана Муха

Оксана Муха виконує пісні та популяризує українську культуру з дитинства. Вона дебютувала з музичним альбомом ще у 2010 році. У 2019 співачка стала переможницею шоу "Голос країни-9", після чого в зірки побільшало гастролей та концертів.

У вересні 2022 року Оксана Муха зізналась, що поборола рак.

Під час повномасштабного вторгнення Оксана Муха провела безліч благодійних концертів, де збирала кошти на потреби захисників. Раніше співачка казала, що не планує брати творчих пауз чи зникати.