"Міс Україна 2023" подала до суду на ексучасницю "Холостяка-14": на якому етапі справа

Лікарка-косметологиня Оксана Шанюк поділилась подробицями конфлікту з володаркою титулу "Міс Україна 2023" Софією Шамією. Дівчата посварилися під час участі у проєкті "Холостяк", після чого модель навіть звернулась до суду.

В інтерв'ю Ксенії Щербач Шанюк заявила, що конфлікт розпочала саме Шамія, а не вона, як показали на екрані. Лікарка-косметологиня також зізналась, що ця ситуація погано впливає на її моральний стан.

У 3 випуску "Холостяка" між Софією Шамією та іншими учасницями проєкту сталася сварка. Оксана Шанюк заявила, що "Міс Україна 2023" нібито була коханкою її вагітної клієнтки, але модель неодноразово спростовувала ці чутки.

В інтерв'ю лікарка-косметологиня поділилась, що не очікувала, що Шамія покине проєкт після її заяви.

Я підходила до редакторів і казала: "Давайте я з нею поговорю. Нічого страшного ж не сталося". Я не засуджую її. Я зрозуміла, що завжди стану на бік жінки. Тут питання до чоловіка, що він себе так поводить. Це жесть,

– розповіла Шанюк.

Проте учасницям "Холостяка" так і не вдалося поговорити. Оксана зізналась, що була засмучена після сварки з Шамією і плакала, адже їй було шкода модель.

Я не хотіла, щоб вона йшла. Я була впевнена, що ми потім поговоримо, що вдасться владнати це все,

– додала лікарка-косметологиня.

Після конфлікту Шамія подала на Шанюк позов до суду. Остання розповіла, що дізналась про це від інших людей, а "Міс Україна 2023" особисто їй не писала. Оксана вважає, що Софія хайпує на цій темі.

Мені тиждень тому прийшов лист, що позов залишили без руху. На мене перший раз у суд подали,

– зазначила вона.

Інтерв'ю з Оксаною Шанюк: дивіться відео онлайн

Що говорила Софія Шамія?