Олег Винник виправдав російську мову під час війни та заступився за Приходько

Олег Винник, який проживає за кордоном, дав нове інтерв'ю, в якому спілкувався російською мовою. Він прокоментував скандал навколо Анастасії Приходько та висловився про мовне питання.

У деяких моментах інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі Наталії Влащенко, Олег Винник переходив на українську мову. Ведуча помітила це й припустила, що в мережі обговорюватимуть – чому співак спілкується російською.

Дивіться також Він забрав у мене все, – Олег Винник різко висловився про конфлікт з експродюсером

Олег Винник пояснив, чому обирає мову ворога на 5 рік повномасштабного вторгнення. Артист вважає, що мова не винна у війні. Він згадав про Другу світову війну і те, що тепер багато українців-біженців вчать німецьку.

Я хочу, щоб це почуло багато людей. Якщо я можу говорити російською, то чому я не повинен нею розмовляти?

– заявив співак.

Олег Винник сказав, що розуміє, що мовне питання наразі є болючим для країни, особливо на тлі війни. Але, на його думку, у будь-яких розмовах та інтерв'ю краще обирати інші теми для спілкування. Зокрема, він став на захист Анастасії Приходько, яка спілкується "київською російською".

"Я Настю люблю і поважаю. Я не можу про неї нічого поганого сказати. Те, що в неї такий характер – а чому ні? Вона не боїться, вона це каже. Тепер їй скасовують концерти. Друзі, воно пройде і викоріниться з української землі, але через років 50 – 100", – каже Винник.

Співак вважає, що ситуація в країні зміниться, але через роки та покоління.

Нехай мене засуджують, як завгодно, я вже до цього звик. Я навпаки б спілкувався цією мовою, співав пісні, і ніколи б у житті не забороняв, щоб більше людей почуло. Якою мовою в Європі спілкуються найбільше? 70% – російською,

– видав Олег Винник.

Зазначимо, що це твердження не підтверджується статистичними даними. Як вказує Language Knowledge EU, найпоширенішими мовами в Європі є англійська, німецька та французька. Припускаємо, що теза Олега Винника маніпулятивна або принаймні суттєво перебільшена.

На думку Олега Винника, все мовлення в Україні повинне бути державною. Але разом з тим, не можна забороняти й інші мови.

Що відомо про скандал з Анастасією Приходько?

Анастасія Приходько у кількох своїх останніх інтерв'ю спілкується російською мовою, що викликає осуд з боку суспільства. Її остання заява про мову викликала скандал: артистка заявила, що спілкується "київською російською мовою".

Окрім того, співачка завела сторінку в тредсі, де вирішила далі пропагувати двомовність. Це також спровокувало хвилю критики в її бік.

Після скандальних висловлювань Культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука, що в Чернівцях, відмовився проводити концерт Анастасії Приходько.

Після скасування концерту співачка заявила, що не буде підлаштовуватися під натовп. Зірка вважає, що українці "шукають ворогів серед своїх".