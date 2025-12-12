Не мова на нас напала, – втікач Винник став на захист російської

Олег Винник, який відсиджується за кордоном, знову обурив мережу. У першому за два роки інтерв'ю співак став на захист російської мови, чоловіка підтримала і його дружина Таюне.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал РБК-Україна LIFE.

Олег Винник заявив, що 64 зі 115 його пісень написані російською мовою, і додав, що відмовлятися від них не збиратися, адже люди нібито просять не перекладати ці треки.

Дружина Винника Таюна поділилась, що з народження розмовляла українською мовою, через що її цькували.

Ворог може говорити не тільки російською мовою. І українською в спину дають. Тому це не мова ворог,

– сказала вона.

Співак вважає, що заборона на спілкування російською мовою була б недоречна.

Разом із дружиною Винник почав спекулювати на темі російськомовних військових. Однак журналістка наголосила, що наші захисники та захисниці роблять максимум на фронті, а мінімум цивільних українців – говорити українською.

Водночас Олег зазначив, що має бути державна мова, і пригадав, що раніше виступав за те, щоб весь контент в Україні був україномовним.

Але є інша справа – не забороняти іншу мову. Хто хоче – вивчайте російську мову, відкривайте приватні школи. Це дуже добре. Тим паче в Україні величезний відсоток людей розмовляв і досі розмовляє російською мовою. Це слов'яни. Це болюча тема, але не може такого бути, щоб тоді, коли у нас величезне горе, ми брали мову як за ворога. Не мова на нас напала, а інша нація, Росія. І навіть не Росія, а Путін, влада,

– заявив Винник.

Інтерв'ю з Олегом Винником: дивіться відео онлайн

Олег Винник продовжує співати російською