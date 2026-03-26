Педан відповів, чи вступив до університету, щоб отримати відстрочку від армії
- Олександр Педан навчається в магістратурі Українського католицького університету за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування".
- Він зазначив, що друга вища освіта не дає відстрочки від армії, й вирішив навчатися для особистого розвитку.
У 2024 році Олександр Педан повідомив, що вступає до університету. Тоді у мережі з'явилися припущення, що телеведучий пішов вчитися, щоб отримати відстрочку від армії.
В інтерв'ю OBOZ.UA Педан наголосив, що друга вища освіта не дає відстрочки. Він зазначив, що знову пішов вчитися для себе.
Бо, як на мене, після 40 у чоловіків починається момент, коли або ти ростеш далі, або потроху зупиняєшся. І от це "зупинятися" – дуже непомітне. Я, наприклад, вже можу вести заходи з мінімальною підготовкою – і це працює. Але саме в цьому і пастка. Ти стаєш менш гнучким, менш швидким у реакціях. Мозок не тренується так, як раніше, зникає гострота,
– пояснив Олександр Педан.
Телеведучий зрозумів, що потрібно "повернути собі стан розвитку і вийти із зони комфорту".
Педан навчається на магістратурі в Українському католицькому університеті у Львові за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Чоловік зізнався, що йому імпонує цей виш та близька його філософія.
Почав дивитися програми – дуже відгукнулася магістратура. Формат ідеально підійшов: фактично п'ять днів на місяць офлайн у Львові. Я не їздив у відпустки – це і було моєю відпусткою. Дуже сильна група – реально круті, мотивовані люди,
– поділився телеведучий.
Олександр зізнався, що йому шкода, що навчання вже закінчується. Зараз він пише диплом, який має захищати на початку літа.
Для довідки! Олександр Педан має економічну освіту. Він навчався в Хмельницькому національному університеті. У 2024 році у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, телеведучий розповів, що хоче розібратися в державоутворенні, тому вступив на публічне управління.
Що відомо про Олександра Педана?
Олександр Педан родом з Хмельницького, проте згодом переїхав до Києва.
У 2008 році він, Ольга Фреймут та Сергій Притула стали ведучими ранкової розважальної програми "Підйом", що виходила на Новому каналі. Проєкт приніс їм велику популярність.
Педан, Притула та Фреймут вели "Підйом" до 2011 року. Олександр був ведучим і інших популярних шоу: "Україна сльозам не вірить", "Я – герой!", "Пакуй валізи", "Кабріоліто" тощо.
Нещодавно Педан разом з дружиною Інною запустив подкаст "Кажуть! Брешуть?", в якому вони спілкуються із зірковими парами.