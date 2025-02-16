Олександр Пономарьов вперше за довгий час показав свого 18-річного сина: рідкісне фото

Олександр Пономарьов не часто ділиться особистим в мережі. Зокрема, він рідко показує своїх дітей публіці.

Водночас днями все ж вирішив це змінити. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.

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Так, Олександр Пономарьов опублікував допис в інстаграмі, де показав селфі з сином Сашком. Хлопцю 15 лютого виповнилося 18 років. Зірковий татусь також публічно привітав Олександра з днем народження.

Вітаю тебе, сину. Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний. Люблю тебе,

– написав виконавець.

Що відомо про дітей Олександра Пономарьова

Співак є батьком двох доньок та сина. Після одруження з продюсеркою Оленою Мозговою він удочерив її доньку Зою, а згодом у подружжя народилася спільна донька Євгенія. У 2006 році, в шлюбі з Вікторією Мартинюк, в артиста з'явився син Олександр.

Нещодавно стало відомо, що Пономарьов вже понад 10 років одружений, проте особистість жінки він приховує від публіки.