Учасник шоу "Зважені та щасливі" мобілізувався до ЗСУ

Учасник шоу "Зважені та щасливі" Олександр Снєгуров поповнив лави Збройних сил України.
Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці СТБ.
Олександр мобілізувався й зараз проходить навчання.
Його день починається о 5 ранку і триває до 22:00 – до відбою. І весь цей час він у русі. Це – фізична підготовка, наряди, постійна активність, побутові завдання, де теж потрібна сила і витривалість: дрова порубати, щось перенести, допомогти побратимам. Така щоденна рухливість допомагає йому тримати форму і не втрачати результат, здобутий на проєкті,
– написала команда проєкту "Зважені та щасливі" і подякувала учаснику за службу.
Зауважимо, що на своїй сторінці в інстаграмі Снєгуров відкрив збір "На снарягу". Зробити донат можна за посиланням.
Що відомо про Олександра Снєгурова і його участь в шоу "Зважені та щасливі"?
- Чоловік родом з Києва, за професією – івент-менеджер.
- Він з дитинства мав зайву вагу, і в школі його навіть жартома називали "Пузік", але Олександр легко ставився до цього та жартував над собою. У 20 років вага Снєгурова сягала 120 кілограмів, проте він вів активне соціальне життя, завжди був в центрі уваги, серед друзів, колег і зірок.
- Переломним моментом був розрив стосунків із дівчиною, які тривали шість років. Причиною стали конфлікти, пов'язані із надмірною вагою Олександра. Після розставання чоловік активно поринув у роботі. Через ненормоване харчування, постійні перекуси та нічні прийоми їжі вага лише зростала.
- Це вплинуло на самопочуття Снєгурова, тож він прийняв рішення піти на проєкт "Зважені та щасливі". Шоу чоловік покинув у 9 випуску, як вказано на сайті СТБ, водночас продовжив схуднення вдома.