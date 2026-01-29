Учасник шоу "Зважені та щасливі" мобілізувався до ЗСУ

Учасник шоу "Зважені та щасливі" Олександр Снєгуров поповнив лави Збройних сил України.

Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці СТБ.

Олександр мобілізувався й зараз проходить навчання.

Його день починається о 5 ранку і триває до 22:00 – до відбою. І весь цей час він у русі. Це – фізична підготовка, наряди, постійна активність, побутові завдання, де теж потрібна сила і витривалість: дрова порубати, щось перенести, допомогти побратимам. Така щоденна рухливість допомагає йому тримати форму і не втрачати результат, здобутий на проєкті,

– написала команда проєкту "Зважені та щасливі" і подякувала учаснику за службу.

Зауважимо, що на своїй сторінці в інстаграмі Снєгуров відкрив збір "На снарягу". Зробити донат можна за посиланням.

Що відомо про Олександра Снєгурова і його участь в шоу "Зважені та щасливі"?