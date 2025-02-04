Вирішили рухатись окремо, – "Холостяк" Олександр Терен та Інна Бєлєнь оголосили про розставання
Олександр Терен та Інна Бєлєнь після завершення проєкту "Холостяк" продовжили будувати стосунки поза камерами. Однак після конфлікту парі не вдалося зберегти відносини.
Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання. Про це пише 24 Канал з посиланням на їхній спільний допис в інстаграмі.
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Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на "Холостяку" та емоції, які "залишаться в пам'яті назавжди". Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість. Однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.
У житті все не завжди складається так, як у романтичних фільмах. Іноді життя показує, що, яким би особливим не був шлях, кінцевий пункт призначення у кожного свій. Ми вирішили рухатися далі окремо, і це все, що хочемо сказати назагал,
– повідомила пара.
Терен і Бєлєнь додали, що всі найважливіші слова сказали одне одному віч-на-віч. Вони подякували тим, хто був поруч.
Олександр Терен та Інна Бєлєнь / Фото з інстаграму Олександра Терена
Історія кохання Олександра Терена та Інни Бєлєнь
- Перша зустріч пари відбулась на вокзалі – Олександр зустрів волонтерку з поїзда. Вона не змогла бути присутньою на вечірці, бо відвозила автівку військовим на фронт. Найпершим побаченням пари було скелелазіння, а потім пікнік.
- На проєкті в Олександра та Інни була ще низка побачень – на благодійному аукціоні, у кав'ярні у Львові, притулку для тварин.
- Інна Бєлєнь підкорила серце "Холостяка" та стала переможницею шоу. Після завершення проєкту вони будували стосунки поза камерами. Однак після інтерв'ю Інни та її заяв про мовне питання у неї з Тереном виник конфлікт. Переможниця "Холостяка" тоді поїхала до Харкова, а Олександр Терен казав, що їхні з Інною стосунки тривають.