Чутки про розставання пари ходять у мережі вже деякий час. Тож Олександр не оминув питання про особисте життя, хоча конкретної відповіді не дав, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм чоловіка.
До речі Олександр Терен вперше за довгий час вийшов на зв'язок і пояснив, куди зник
Відповідаючи на питання про стосунки з Інною Бєлєнь, Олександр Терен опублікував лист, який він написав перед останньою церемонією троянд на "Холостяку". Це рядки з вірша Василя Симоненка. Крім того, військовослужбовець натякнув на розставання з волонтеркою, залишивши доволі неоднозначну відповідь.
Знайшов фото мого листа, в якому я залишив рядки вірша Симоненка. Лист писав перед останньою церемонією, яка була для мене хвилюючою. Але ж зараз не проєкт? Тому на цьому етапі хочу залишити особисте поза увагою, наскільки це можливо. Мені цей період дається не просто, і як тільки я його пройду, – одразу з вами поділюсь,
– написав Олександр Терен.
Олександр Терен натякнув на розставання з Інною Бєлєнь / Скриншот з інстаграму
Чому з'явилися чутки про розставання Терена і Бєлєнь
- Нагадаємо, що на початку цього року між Олександром Тереном та Інною Бєлєнь сталася публічна сварка. Чоловік обурився позицією коханої щодо мовного питання. В інтерв'ю Славі Дьоміну волонтерка стала на захист українців, які спілкуються російською, і заявила, що не розуміє людей, які "гонять на російськомовних".
- Через деякий час чоловік дав інтерв'ю, в якому зазначив, що не розійшовся з переможницею "Холостяка" через сварку щодо мовного питання. Дівчина ж згодом повідомила, що "втекла від проблем" до рідного Харкова. Там вона пробула деякий час, однак вже повернулася до Києва.