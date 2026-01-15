Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена державною нагородою
- Президент України Володимир Зеленський нагородив Олександра Терена орденом "За заслуги" III ступеня за досягнення на "Іграх Нескорених".
- Олександр Терен отримав бронзову медаль у плаванні на 50 метрів вільним стилем у 2023 році на "Іграх Нескорених" у Дюссельдорфі.
Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен (справжнє прізвище Будько) поділився приємною новиною. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Терена. Чоловік показав фото нагороди.
12 січня 2026 року на сайті Президента України опублікували указ про відзначення державними нагородами членів національної збірної команди на міжнародних спортивних змаганнях "Ігри Нескорених".
Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена та інших за досягнення високих спортивних результатів на "Іграх Нескорених", що проходили у 2023 і 2025 роках у Дюссельдорфі (Німеччина), Ванкувері та Вістлері (Канада). Зазначається, що вони виявили самовідданість та волю до перемоги й утвердили міжнародний авторитет України.
Нагадаємо, що у вересні 2023 року Олександр Терен взяв участь у міжнародних спортивних змаганнях і отримав бронзову медаль за плавання на 50 метрів вільним стилем у класі ISB з результатом 50.66 секунди. Тоді "Ігри Нескорених" проходили у німецькому місті Дюссельдорф.
Що відомо про "Ігри Нескорених"?
"Ігри Нескорених" – міжнародні спортивні змагання, в яких беруть участь ветерани та військовослужбовці, що отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання бойових обов'язків.
Захід заснував британський принц Гаррі. Перші "Ігри Нескорених" відбулися у 2014 році в Олімпійському парку королеви Єлизавети у Лондоні.
Україна вперше долучилася до змагань у 2017 році. Вони проходили у Торонто.