Олександр Терен наїхав на Клопотенка через доставку їжі: шеф-кухар відреагував
- Ветеран війни Олександр Терен публічно поскаржився на відсутність доставки їжі з ресторану "Муза", меню якого створив Євген Клопотенко.
- Євген Клопотенко перепросив за інцидент, пояснивши його технічною помилкою через блекаут, і вирішив особисто доставити їжу ветерану.
Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен наїхав на Євгена Клопотенка, адже не отримав доставку їжі. Шеф-кухар уже відповів йому і владнав інцидент.
Терен доволі різко звернувся до Клопотенка. Пише 24 Канал з посиланням Threads ветерана війни.
Не пропустіть Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена державною нагородою
Олександр Терен замовив доставку у ресторані "Муза", меню для якого створив Євген Клопотенко, однак їжу не отримав.
Дякую, що нагодував (сарказм!). Замовив українську кухню в "Музі" від Клопотенка і понюхав дулю, бо нічого не приїхало! Ти хоч дивишся, хто і де твоє ім'я використовує?,
– написав ветеран війни.
Шеф-кухар відповів Олександру, назвавши ситуацію прикрою. Він зазначив, що сам привезе їжу ветерану.
Бо це не просто бренд з моїм лицем, це мій бренд,
– наголосив Клопотенко.
Одна з користувачок поцікавилася в Євгена, чи вважає він комунікацію Олександра адекватно. Шеф-кухар запевнив, що не має претензій до Терена.
Будь-який негативний досвід клієнта з моїм бізнесом для мене дуже особистий. Тому я вирішив, що привезти доставку самому – хороша ідея. Тим більше ми знайомі,
– додав Клопотенко.
Згодом Євген Клопотенко пояснив, що причиною інциденту стала технічна помилка, що виникла внаслідок блекауту. За словами шеф-кухаря, Терен використав усі можливі методи, щоб розв'язати проблему. Коли нічого не допомогло, він вирішив повідомити про ситуацію публічно.
Тут точно була наша провина з доставкою, тому я йому вдячний, бо завдяки цьому вдалося виявити суттєвий баг у нашій системі, через який не один він залишився без їжі (уже все виправили). Тому вважайте доставку від мене особистою подякою,
– написав Клопотенко.
Що відомо про Євгена Клопотенка?
Євген Клопотенко є співзасновником ресторанів "Сто років тому вперед" і "Полтава", а також бістро "Інші" у Львові. Крім того, він створив власний кулінарний сайт.
Клопотенко брав участь у 5 сезоні проєкту "МастерШеф" і став переможцем. Улітку 2016 року поїхав на навчання у кулінарну школу Le Cordon Bleu в Парижі, а згодом повернувся в Україну.
Після навчання у Франції шеф-кухар почав розвивати культуру харчування в Україні, зокрема покращив систему харчування у школах. Також Євген представляє українську кухню на міжнародному рівні.