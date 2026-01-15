Олександр Терен наїхав на Клопотенка через доставку їжі: шеф-кухар відреагував

Ветеран війни та головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен наїхав на Євгена Клопотенка, адже не отримав доставку їжі. Шеф-кухар уже відповів йому і владнав інцидент.

Терен доволі різко звернувся до Клопотенка. Пише 24 Канал з посиланням Threads ветерана війни.

Олександр Терен замовив доставку у ресторані "Муза", меню для якого створив Євген Клопотенко, однак їжу не отримав.

Дякую, що нагодував (сарказм!). Замовив українську кухню в "Музі" від Клопотенка і понюхав дулю, бо нічого не приїхало! Ти хоч дивишся, хто і де твоє ім'я використовує?,

– написав ветеран війни.

Шеф-кухар відповів Олександру, назвавши ситуацію прикрою. Він зазначив, що сам привезе їжу ветерану.

Бо це не просто бренд з моїм лицем, це мій бренд,

– наголосив Клопотенко.

Одна з користувачок поцікавилася в Євгена, чи вважає він комунікацію Олександра адекватно. Шеф-кухар запевнив, що не має претензій до Терена.

Будь-який негативний досвід клієнта з моїм бізнесом для мене дуже особистий. Тому я вирішив, що привезти доставку самому – хороша ідея. Тим більше ми знайомі,

– додав Клопотенко.

Згодом Євген Клопотенко пояснив, що причиною інциденту стала технічна помилка, що виникла внаслідок блекауту. За словами шеф-кухаря, Терен використав усі можливі методи, щоб розв'язати проблему. Коли нічого не допомогло, він вирішив повідомити про ситуацію публічно.

Тут точно була наша провина з доставкою, тому я йому вдячний, бо завдяки цьому вдалося виявити суттєвий баг у нашій системі, через який не один він залишився без їжі (уже все виправили). Тому вважайте доставку від мене особистою подякою,

– написав Клопотенко.

