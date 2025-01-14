Олександр Терен розсекретив, як заробляє на життя після "Холостяка"

Ветеран російсько-української війни Олександр Терен, який брав участь у проєкті "Холостяк 13", розповів про свій заробіток сьогодні. Він зізнався, як заробляє на життя.

Як виявилося, в чоловіка є декілька джерел доходу. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Bihus.Info.

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Як людина, яка веде публічне життя і має доступ до аудиторії, до мене звертаються рекламодавці. Звичайно, я дуже чітко все відфільтровую, відсортовую. Також мої персональні виступи, якісь лекції, мотиваційні виступи. Часто, до речі, запрошують на такі корпоративні виступи. Тобто це для великих компаній, на 300–500 людей. Очевидно, що це комерційна історія,

– розповів Олександр Терен.

Окрім цього, ветеран виграв грант на відкриття власної справи. Він планує створити кав'ярню-ветеранський простір площею близько 100 квадратних метрів. Наразі проєкт перебуває на етапі пошуку відповідного приміщення.

Інтерв'ю з Олександром Тереном: дивіться відео онлайн

Зауважимо, також днями про свій заробіток висловились переможниця "Холостяк 13" Інна Бєлєнь та фіналіста романтичного реаліті Анастасія Юзьвак. Дівчата зізналися, що заробляють близько п'яти тисяч доларів на місяць. Водночас в учасниць проєкту різні джерела прибутку. Інна має хороший пасивний прибуток, а Анастасія заробляє на життя консультаціями з астрології та рекламою, а також проводить медитації та уроки на жіночих заходах. Також фіналістці допомагають батьки.