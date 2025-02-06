Олександр Терен відповів на закиди, що зазнав поранення у стані алкогольного сп'яніння
- Олександр Терен спростував інформацію, що зазнав поранення на фронті в стані алкогольного сп'яніння.
- Терен також наголосив на важливості поваги до військовослужбовців у суспільстві.
Ветеран російсько-української війни Олександр Терен відповів на закиди, що зазнав поранення на фронті в стані алкогольного сп'яніння. Також була інформація, що це сталося не 24 серпня 2022 року, а 24 червня.
Чоловік зізнався, що думав подати позов до суду. Однак не зробив цього, адже його вчинок лише пішов би на користь репутації іншої сторони, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Терена Марічці Падалко.
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Олександр Терен розповів, що зв'язався з чоловіком, який написав неправдиву інформацію про його поранення. Військові дійсно служили в один час, але останній на той момент перебував у шпиталі.
Він вибачався. У мене є скриншоти, я теж виставляв. Казав, що він це почув від когось, що він вибачається і не знав, що це такі буде мати наслідки,
– поділився Терен.
Варто зазначити, що ветеранові війни ставили протези у Сполучених Штатах Америки, але у нього також є українські протези, кошти на які виділила держава. Марічка Падалко підкреслила – за законом, якщо військовий отримав поранення у стані алкогольного сп'яніння, то держава не буде виділяти таку суму грошей на нього.
І у мене всі довідки є. І є побратими, на щастя, ще які живі, які можуть це все підтвердити,
– зауважив ветеран війни.
Олександр Терен додав, що хотілося б, аби у суспільстві була повага до військовослужбовців.
А не ненавидіти через те, що хтось не на тому напрямку воював. Хтось повернувся живий, а хтось три роки відвоював і вдома, мовляв: "А чому ж ти вдома, а не воюєш",
– наголосив Олександр.
Що відомо про наклеп на Олександра Терена
- Нагадаємо, раніше інформацію, що Олександр Терен отримав поранення на фронті у стані алкогольного сп'яніння, також поширила Олена Шпундра на своєму ютуб-каналі. Вона називає себе психологинею.
- "Він був поранений при таких обставинах: перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він вирішив справити свої природні потреби. І коли він справляв ось ці свої природні потреби, бувши напідпитку, відбувся приліт мінометної міни. Звісно, Олександр був шпиталізований, і з тих самих пір він зі своїми побратимами абсолютно не спілкується", – розповіла жінка.
- Тоді ветеран війни спростував слова Шмундри й надав відповідні докази.