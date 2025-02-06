Мужчина признался, что думал подать иск в суд. Однако не сделал этого, ведь его поступок только пошел бы на пользу репутации другой стороны, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Терена Маричке Падалко.

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Александр Терен рассказал, что связался с мужчиной, который написал ложную информацию о его ранении. Военные действительно служили в одно время, но последний на тот момент находился в госпитале.

Он извинялся. У меня есть скриншоты, я тоже выставлял. Говорил, что он это услышал от кого-то, что он извиняется и не знал, что это такие будет иметь последствия,

– поделился Терен.

Стоит отметить, что ветерану войны ставили протезы в Соединенных Штатах Америки, но у него также есть украинские протезы, средства на которые выделило государство. Маричка Падалко подчеркнула – по закону, если военный получил ранение в состоянии алкогольного опьянения, то государство не будет выделять такую сумму денег на него.

И у меня все справки есть. И есть собратья, к счастью, еще которые живы, которые могут это все подтвердить,

– отметил ветеран войны.

Александр Терен добавил, что хотелось бы, чтобы в обществе было уважение к военнослужащим.

А не ненавидеть из-за того, что кто-то не на том направлении воевал. Кто-то вернулся живой, а кто-то три года отвоевал и дома, мол: "А почему же ты дома, а не воюешь",

– подчеркнул Александр.

Что известно о клевете на Александра Терена