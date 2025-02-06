Чоловік зізнався, що думав подати позов до суду. Однак не зробив цього, адже його вчинок лише пішов би на користь репутації іншої сторони, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Терена Марічці Падалко.

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Олександр Терен розповів, що зв'язався з чоловіком, який написав неправдиву інформацію про його поранення. Військові дійсно служили в один час, але останній на той момент перебував у шпиталі.

Він вибачався. У мене є скриншоти, я теж виставляв. Казав, що він це почув від когось, що він вибачається і не знав, що це такі буде мати наслідки,

– поділився Терен.

Варто зазначити, що ветеранові війни ставили протези у Сполучених Штатах Америки, але у нього також є українські протези, кошти на які виділила держава. Марічка Падалко підкреслила – за законом, якщо військовий отримав поранення у стані алкогольного сп'яніння, то держава не буде виділяти таку суму грошей на нього.

І у мене всі довідки є. І є побратими, на щастя, ще які живі, які можуть це все підтвердити,

– зауважив ветеран війни.

Олександр Терен додав, що хотілося б, аби у суспільстві була повага до військовослужбовців.

А не ненавидіти через те, що хтось не на тому напрямку воював. Хтось повернувся живий, а хтось три роки відвоював і вдома, мовляв: "А чому ж ти вдома, а не воюєш",

– наголосив Олександр.

Що відомо про наклеп на Олександра Терена