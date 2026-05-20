Усик з'явився на дуелі поглядів з Верховеном в образі від DAMIRLI: у чому символізм костюма
- Олександр Усик проведе бій з Ріко Верховеном 23 травня.
- Усик з'явився на дуелі поглядів в костюмі від DAMIRLI біля пірамід Гізи.
Уже 23 травня український боксер Олександр Усик проведе бій з нідерландцем Ріко Верховеном. Учора спортсмени провели дуель поглядів на тлі єгипетських пірамід Гізи.
Володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі з'явився в ефектному образі від DAMIRLI. На своїй сторінці в інстаграмі бренд розповів про символізм костюма та показав фото Усика у ньому.
До теми Усик і Верховен провели дуель поглядів на тлі пірамід
Доповнює образ пояс із символом "ІС ХС НІКА", який означає перемогу світла та темрявою.
Це тонкий акцент на духовній стійкості та здатності зберігати спокій навіть перед найбільшим викликом. DAMIRLI створили для Усика не просто образ для виходу. Це візуальний маніфест про людину, яка несе із собою країну, культуру та силу духу – без зайвої гучності, але з максимальним змістом,
– підсумували в DAMIRLI.
До речі, на своїй сторінці в інстаграмі Олександр Усик опублікував відео з дуелі поглядів.
Де дивитися бій?
Транслюватиме поєдинок на світові аудиторію компанія DAZN. Для перегляду потрібно буде заплатити окремо за подію, вартість становить 913 гривень.
Офіційним транслятором бою в Україні стане ОТТ-платформі Київстар ТБ. Його можуть подивитися підписники тарифу Преміум, який коштує 200 гривень.
Очікується, що Олександр Усик та Ріко Верховен вийдуть на ринг близько 23:00 за київським часом.