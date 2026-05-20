Усик з'явився на дуелі поглядів з Верховеном в образі від DAMIRLI: у чому символізм костюма

Уже 23 травня український боксер Олександр Усик проведе бій з нідерландцем Ріко Верховеном. Учора спортсмени провели дуель поглядів на тлі єгипетських пірамід Гізи.

Володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі з'явився в ефектному образі від DAMIRLI. На своїй сторінці в інстаграмі бренд розповів про символізм костюма та показав фото Усика у ньому.

У костюмі Олександр Усика "сучасна чоловіча форма поєднується з сакральним кодом і символами внутрішньої сили". Золота вишиванка – головний акцент образу. Вона є символом світла, гідності, сонця та незламної енергії. На фоні глибокого синього кольору золоті елементи виглядають як світло в темряві – як нагадування про силу, яка не зникає навіть у найскладніші часи,

– пояснили в DAMIRLI. Олександр Усик / Фото з інстаграму DAMIRLI Один із ключових сенсів образу боксера – тризуб, вписаний у соняшник. Соняшник символізує Україну, життя, землю та людей, які тягнуться до світла, а тризуб – державу, волю та ідентичність. Разом вони створюють не просто герб чи декоративний елемент, а образ України як живої сили – сильної, теплої та незламної водночас,

– додали у бренді. Українська вишивка та елементи козацького строю стали натхненням для орнаментів костюма. Ромби й геометричні символи з давніх часів вважалися захисними знаками, символізуючи стійкість, рід та внутрішній баланс. Вони повторюються по всьому костюму як ритм, створюючи відчуття сучасної броні,

– йдеться в дописі.

Олександр Усик і Ріко Верховен / Фото з інстаграму DAMIRLI

Доповнює образ пояс із символом "ІС ХС НІКА", який означає перемогу світла та темрявою.

Це тонкий акцент на духовній стійкості та здатності зберігати спокій навіть перед найбільшим викликом. DAMIRLI створили для Усика не просто образ для виходу. Це візуальний маніфест про людину, яка несе із собою країну, культуру та силу духу – без зайвої гучності, але з максимальним змістом,

– підсумували в DAMIRLI.

До речі, на своїй сторінці в інстаграмі Олександр Усик опублікував відео з дуелі поглядів.

Де дивитися бій?

Транслюватиме поєдинок на світові аудиторію компанія DAZN. Для перегляду потрібно буде заплатити окремо за подію, вартість становить 913 гривень.

Офіційним транслятором бою в Україні стане ОТТ-платформі Київстар ТБ. Його можуть подивитися підписники тарифу Преміум, який коштує 200 гривень.

Очікується, що Олександр Усик та Ріко Верховен вийдуть на ринг близько 23:00 за київським часом.