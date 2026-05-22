Перед боєм з Верховеном: Усик з'явився на пресконференції під трек Пивоварова

Учора, 21 травня, пройшла пресконференція українського боксера Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок, під час якого українець захищатиме титул WBC у хевівейті, відбудеться вже завтра.

На пресконференції Усик з'явився під трек "Барабан", який виконують Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna. Пряма трансляція була доступна на ютуб-каналі DAZN Boxing.

Артем Пивоваров поширив фрагмент пресконференції, де Олександр Усик вийшов до преси під "Барабан" на своїй сторінці в інстаграмі. У дописі він підтримав боксера перед поєдинком.

Ефектна поява Олександра Усика на пресконференції перед боєм з Ріко Верховеном у Гізі під пісню "Барабан". Уперед, чемпіоне!,

– написав співак.

Зазначимо, що Усик – шанувальник творчості Пивоварова. У травні 2024 року, коли українець уперше бився з англійцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, він також виходив на пресконференцію під пісню "Барабан". А у грудні, коли відбувся бій-реванш, Артем виконав її наживо.

Крім того, влітку 2025 року Пивоваров, Усик і діджейка Korolova випустили трек Fight for life напередодні бою українського чемпіона з Даніелем Дюбуа, створений в рамках проєкту артиста "ВІРШІНШІ".

До речі, володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі одягнув на пресконференцію вбрання від DAMIRLI. В інстаграмі бренд розповів, що образ боксера символізує "код української ідентичності, силу та духовну опору".

У центрі костюма – тризуб, який є символом волі, незламності та історичної спадкоємності поколінь.

Це образ людини, яка виходить не лише як чемпіон у ринзі, а як представник країни. Людини, яка несе із собою Україну,

– наголосили в DAMIRLI.

