Перед боєм з Верховеном: Усик з'явився на пресконференції під трек Пивоварова
Учора, 21 травня, пройшла пресконференція українського боксера Олександра Усика та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок, під час якого українець захищатиме титул WBC у хевівейті, відбудеться вже завтра.
На пресконференції Усик з'явився під трек "Барабан", який виконують Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna. Пряма трансляція була доступна на ютуб-каналі DAZN Boxing.
Артем Пивоваров поширив фрагмент пресконференції, де Олександр Усик вийшов до преси під "Барабан" на своїй сторінці в інстаграмі. У дописі він підтримав боксера перед поєдинком.
Ефектна поява Олександра Усика на пресконференції перед боєм з Ріко Верховеном у Гізі під пісню "Барабан". Уперед, чемпіоне!,
– написав співак.
Зазначимо, що Усик – шанувальник творчості Пивоварова. У травні 2024 року, коли українець уперше бився з англійцем Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, він також виходив на пресконференцію під пісню "Барабан". А у грудні, коли відбувся бій-реванш, Артем виконав її наживо.
Крім того, влітку 2025 року Пивоваров, Усик і діджейка Korolova випустили трек Fight for life напередодні бою українського чемпіона з Даніелем Дюбуа, створений в рамках проєкту артиста "ВІРШІНШІ".
До речі, володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі одягнув на пресконференцію вбрання від DAMIRLI. В інстаграмі бренд розповів, що образ боксера символізує "код української ідентичності, силу та духовну опору".
У центрі костюма – тризуб, який є символом волі, незламності та історичної спадкоємності поколінь.
Це образ людини, яка виходить не лише як чемпіон у ринзі, а як представник країни. Людини, яка несе із собою Україну,
– наголосили в DAMIRLI.
Де й коли дивитися бій Усик-Верховен?
Бій між Олександром Усиком і Ріко Верховеном пройде в єгипетському місті Гіза біля пірамід на спеціальній арені. Перед поєдинком боксери традиційно провели дуель поглядів.
Поєдинок, який отримав назву "Слава у Гізі", можна буде дивитися на ОТТ-платформі Київстар ТБ. Він буде доступний для підписників тарифу Преміум HD вартістю 200 гривень.
Очікується, що боксери вийдуть на ринг близько 23:00 за київським часом.