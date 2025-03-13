Від*бись, – Еллерт різко відреагував на критику через виступ російською в США

Днями стендап-комік і переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт нарвався на критику в мережі. Сталося це після виступу, де він російською мовою пожартував про президента України Володимира Зеленського.

Щоправда, відповідь на хейт від гумориста не забарилась. Колишній сценарист "Кварталу 95" послав агресивного коментатора, пише Show 24.

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Так, Олександр поділився фрагментом зі свого виступу в Америці.

Я не знаю, що буде з моєю країною, можливо, у нас деякі складнощі, але як президент і лідер він (Володимир Зеленський – 24 Канал) показав себе таким самим, як на роботі, яким я його знаю. Я пишався вчора своїм президентом,

– сказав у відео гуморист.

Для контексту! Ймовірно, під час стендапу Олександр Еллерт згадав про суперечку Зеленського з Трампом і Венсом у Білому домі.

У коментарях один з користувачів назвав Еллерта "клоуном" і розкритикував його за використання російської мови.

У відповідь комік доволі різко відреагував українською: "Добре. Від*бись... Ой, відпишись". Ця суперечка швидко розлетілася в соціальних мережах, але згодом і коментар, і відповідь були видалені.

Як Олександр Еллерт виїхав за кордон

Комік переїхав до Каліфорнії влітку 2022 року. Він пояснив, що залишив країну "офіційно за всіма нормами законодавства" і навіть повертався в Україну двічі – у липні та грудні 2022 року.

За словами його колеги Олександра Рибака, Еллерт має проблеми зі здоров'ям, імовірно, астму.