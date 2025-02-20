20 лютого, 11:58
Дружина Олексія Арестовича подала на розлучення після 10 років стосунків
Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович розлучається. Його дружина Анастасія подала заяву на розрив шлюбу.
Психологиня Анастасія Арестович, ймовірно, стала ініціаторкою розлучення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
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Дружина Олексія Арестовича звернулась із заявою про розірвання шлюбу до Солом'янського районного суду міста Києва ще 11 лютого. Наразі більше деталей невідомо.
Анастасія Арестович звернулась до суду / Скриншот з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень
Ні Анастасія, ні Олексій Арестович не коментували особисте життя та рішення розірвати шлюб.
Що відомо про особисте життя Арестовича
- Анастасія була третьою дружиною одіозного експосадовця. Арестович не розповідав про свої попередні шлюби, але казав, що розлучився з ексдружинами через різні погляди на майбутнє.
- Олексій та Анастасія познайомилися у 2014 році на курсах Арестовича. У шлюбі в них народився син Олександр. Раніше Арестович заявляв, що робить так, щоб його дружина була щасливою.
- У січні 2023 року Олексій Арестович звільнився з Офісу президента, а згодом виїхав з України. Наразі він проживає за кордоном.