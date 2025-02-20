Дружина Олексія Арестовича подала на розлучення після 10 років стосунків

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович розлучається. Його дружина Анастасія подала заяву на розрив шлюбу.

Психологиня Анастасія Арестович, ймовірно, стала ініціаторкою розлучення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Дружина Олексія Арестовича звернулась із заявою про розірвання шлюбу до Солом'янського районного суду міста Києва ще 11 лютого. Наразі більше деталей невідомо.



Анастасія Арестович звернулась до суду / Скриншот з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень

Ні Анастасія, ні Олексій Арестович не коментували особисте життя та рішення розірвати шлюб.

Що відомо про особисте життя Арестовича