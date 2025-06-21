Актор Олексій Воротніков повідомив, що приєднується до лав ЗСУ

Український актор Олексій Воротніков поповнює лави Збройних Сил України. Він звернувся до прихильників з проханням допомогти зібрати кошти, аби закупити необхідні речі на перший час.

Новиною Воротніков поділився 20 червня. Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Олексій Воротніков опублікував фото у військовій формі та розповів, що стає на захист України.

Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку,

– написав актор.

Важливо! Підтримати Олексія Воротнікова можна за посиланням.

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