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Show24 Українські зірки Актор Олексій Воротніков повідомив, що приєднується до лав ЗСУ
21 червня, 18:41
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Актор Олексій Воротніков повідомив, що приєднується до лав ЗСУ

Марія Примич
Основні тези
  • Актор Олексій Воротніков приєднується до Збройних Сил України та звернувся до прихильників з проханням про фінансову підтримку для закупівлі необхідних речей.
  • Він повідомив про своє рішення 20 червня через інстаграм, опублікувавши фото у військовій формі.

Український актор Олексій Воротніков поповнює лави Збройних Сил України. Він звернувся до прихильників з проханням допомогти зібрати кошти, аби закупити необхідні речі на перший час.

Новиною Воротніков поділився 20 червня. Повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Олексій Воротніков опублікував фото у військовій формі та розповів, що стає на захист України.

Цей день настав. Приєднуюсь до лав ЗСУ. Друзі, відкриваю банку. Необхідні речі на перший час. Сподіваюсь на вашу підтримку, 
– написав актор. 

Важливо! Підтримати Олексія Воротнікова можна за посиланням

Які ще відомі люди нещодавно повідомили, що служать

  • На початку червня співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували

  • Наприкінці березня лідер гурту "Хейтспіч" Дмитро Однороженко повідомив, що ухвалив рішення долучитися до війська. За словами музиканта, його робота не пов'язана з медійністю. 

  • Серед інших відомих людей, які нещодавно стали на захист України: співак Міша Крупін, гуморист Ігор Ласточкін, учасник гурту Nazva Павло Гоц, вокаліст гурту "Заводь" Дмитро Самсонов.