Олена Кравець відверто розповіла, що пережила два викидні

Олена Кравець відверто розповіла про викидні. Акторка двічі втрачала дитину.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Кравець поділилась, що перший викидень стався на 8 тижні вагітності після народження доньки Марії.

Швидкість життя, роботи, кількість роботи – за межею нормальності була. Бігли так, що не бачили світу білого. Мій терапевт сказав: "На такій швидкості діти не народжуються",

– пригадала Олена Кравець.

Через півтора року акторка знову завагітніла, але втратила дитину на тому ж терміні вагітності.

Ось тоді було боляче подвійно. Тому що першу втрату я не пережила до кінця. Вона мене наздогнала потім,

– зізналась вона.

Кравець важко пережила викидні. За словами жінки, було таке відчуття, ніби вона падає "в дуже темну прірву з дуже великою чорною дірою всередині".

Коли я завагітніла двійнею, то Сергій (чоловік – 24 Канал) сказав: "Ти бачиш, ці двоє повернулись". Ми вирішили, що ці дві душі повернулися,

– поділилась акторка.

Історія кохання Олени та Сергія Кравців

Олена познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 1995 році, коли їхала в автобусі з групою вболівальників на вищу лігу КВК у Москву, там був і Сергій Кравець.

Олена прийшла в команду, в якій грав Сергій. Акторка пригадала, що чоловік був дуже вродливий, простий, добрий, гарно грав на гітарі та співав.

1 травня 1997 року, на своєму дні народження, Кравець зізнався дівчині у коханні. Проте вже всередині літа вони розійшлися, адже Олена відчула, що між ними немає зв'язку.

Згодом Олена та Сергій зійшлися, а у 2002 одружилися. Подружжя виховує трьох дітей: доньку Марію і двійнят Катерину та Івана.

Довгий час у мережі ходили чутки, що подружжя розлучилось, але акторка спростувала їх. Кравець зізнавалась, що на їхні стосунки вплинув вступ чоловіка до війська у жовтні 2025 року.