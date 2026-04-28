Олена Кравець показала рідкісне фото з дітьми у вишиванках

Відома українська акторка та ведуча Олена Кравець – мама трьох дітей. Разом із чоловіком вона виховує старшу доньку Марію та двійнят – Катерину й Івана.

Зірка нечасто ділиться сімейними кадрами в соцмережах, однак днями зробила виняток і опублікувала рідкісне селфі з 9-річними сином і донькою в інстаграмі.

Не пропустіть Назвав Меланію "вдовою": Трамп та перша леді вимагають звільнити ведучого Джиммі Кіммела

На фото Кравець позує в центрі, а поруч із нею – Катя та Ваня. Діти постали перед камерою у вишиванках. Олена розповіла, що вже спланувала літній відпочинок для сина й доньки – вони проведуть канікули в дитячому таборі в Карпатах.

Олена Кравець з сином і донькою

Що відомо про дітей Олени Кравець?

Старша донька акторки вже доросла і живе окремо зі своїм хлопцем Ростиславом. В лютому цього року Марії виповнилося 23 роки. Дівчина працює стилістом – продає речі українського бренду і консультує людей з приводу стилю. Про це вона розповідала в коментарі ТСН.

Марія та Олена Кравець

З інтерв'ю для "Люкс ФМ" відомо, що в вихованні Олена Кравець дотримується м'якого підходу – для неї головне будувати довірливі стосунки з дітьми. У родині немає жорстких заборон чи покарань – усе вирішують через розмови та пояснення.

За словами знаменитості, дітям потрібна фізична, цифрова та емоційна безпека, однак без тотального контролю їхнього життя.

Серед цінностей, які Олена Кравець прагне прищепити дітям, – людяність, небайдужість, цікавість до життя, критичне мислення, внутрішня чесність і повага до власних та чужих почуттів.