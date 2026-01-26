Олена Кравець уперше прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком: "Усе складно"
- Олена Кравець заперечила чутки про розлучення з чоловіком, але зазначила, що "все складно".
- У квітні 2025 року Сергій відвідав прем'єру моновистави Кравець і назвав її своєю дружиною.
Уже тривалий час у мережі ходять чутки про розлучення Олени Кравець з чоловіком Сергієм. Зокрема, подружжя вже давно не бачили на публіці разом.
Журналістка проєкту "Тур зірками" Наталія Тур запитала у Кравець про її особисте життя. Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс.
Олена Кравець не дуже хотіла відповідати на питання журналістки. Акторка зазначила, що вони з Сергієм не розлучились, але додала, що "все складно". Іншими подробицями жінка не поділилась.
Усе складно. Знаєте, як у статусі пишуть. Ми не розлучені. Це все, що я можу сьогодні сказати,
– поділилась Кравець.
Олена Кравець у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, що ще у 2024 році Олена натякала на проблеми у стосунках з чоловіком. Річ у тім, що у проєкті "Тур зірками" вона відмовилась відповідати на питання про особисте життя.
Проте у квітні 2025 року Сергій завітав на прем'єру моновистави Кравець "Можна я просто посиджу?", яка відбулась у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Чоловік прийшов з квітами й під час розмови з журналісткою ТСН назвав акторку своєю дружиною.
Що відомо про стосунки Олена Кравець з чоловіком?
Сергій Кравець та Олена перебувають у шлюбі з 2002 року. У 2003 акторка народила доньку Марію, а у 2016 на світ з'явилися двійнята, який подружжя назвало Іваном і Катериною.
Олена та Сергій разом з 1997 року. Раніше чоловік був продюсером Студії "Квартал 95".