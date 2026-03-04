Олена Мандзюк отримала нагороду від спецпідрозділу ГУР

Олена Мандзюк отримала нагороду від підрозділу спеціального призначення у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України "Стугна". Блогерку відзначили "Хрестом пошани Стугни".

Про це Мандзюк повідомила в інстаграмі. Вона показала фото відзнаки.

Олена Мандзюк отримала "Хрест пошани Стугни" від командира спецпідрозділу ГУР МО Дмитра Лінька. Блогерка опублікувала фотографію з військовослужбовцем.

Маю честь отримати "Хрест пошани Стугни". Це подяка кожному моєму читачеві, який безупинно, всіма можливими зусиллями допомагає підсилювати військо,

– наголосила вона.

Спецпідрозділ "Стугна" висловив вдячність Мандзюк "за вагомий внесок у підтримку підрозділу, незламну позицію та відданість спільній справі боротьби за свободу і незалежність України".

Без підтримки своїх читачів я б ніколи не змогла робити те, що роблю останні 4 роки. Це ваша заслуга – всі ці подяки та відзнаки,

– зазначила блогерка у Threads.

Олену Мандзюк нагородили "Хрестом пошани Стугни" / Фото з інстаграму блогерки

Олена Мандзюк і Дмитро Лінько / Фото з інстаграму блогерки

Олена Мандзюк отримала подяку від спецпідрозділу "Стугна" / Фото з інстаграму блогерки

Хто з відомих людей нещодавно отримав нагороду?