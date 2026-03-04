Укр Рус
4 березня, 09:01
2

Олена Мандзюк отримала нагороду від спецпідрозділу ГУР

Марія Примич
Основні тези
  • Олена Мандзюк отримала "Хрест пошани Стугни" від спецпідрозділу ГУР МО України.
  • Нагороду вручив командир спецпідрозділу Дмитро Лінько за внесок у підтримку підрозділу та боротьбу за незалежність України.

Олена Мандзюк отримала нагороду від підрозділу спеціального призначення у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України "Стугна". Блогерку відзначили "Хрестом пошани Стугни".

Про це Мандзюк повідомила в інстаграмі. Вона показала фото відзнаки.

Олена Мандзюк отримала "Хрест пошани Стугни" від командира спецпідрозділу ГУР МО Дмитра Лінька. Блогерка опублікувала фотографію з військовослужбовцем.

Маю честь отримати "Хрест пошани Стугни". Це подяка кожному моєму читачеві, який безупинно, всіма можливими зусиллями допомагає підсилювати військо, 
– наголосила вона.

Спецпідрозділ "Стугна" висловив вдячність Мандзюк "за вагомий внесок у підтримку підрозділу, незламну позицію та відданість спільній справі боротьби за свободу і незалежність України".

Без підтримки своїх читачів я б ніколи не змогла робити те, що роблю останні 4 роки. Це ваша заслуга – всі ці подяки та відзнаки, 
– зазначила блогерка у Threads.

Хто з відомих людей нещодавно отримав нагороду?

  • Наприкінці січня син Наталії Сумської В'ячеслав Хостікоєв отримав подяку від Валерія Залужного за "значний внесок у розвиток українсько-британської дружби, взаємопоміч та активну підтримку українського народу в боротьбі проти московського агресора".

  • Хостікоєв та Залужний зустрілися у Лондоні, де колишній головнокомандувач ЗСУ відвідав виставу "Конотопська відьма" від режисера-постановника Івана Уривського.

  • Президент України Володимир Зеленський відзначив Олександра Терена орденом "За заслуги" III ступеня. Церемонія нагородження відбулась 14 січня.