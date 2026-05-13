Великі гроші, – Олена Тополя назвала суму, за яку готова знову поїхати на Євробачення

Олена Тополя представляла Україну на Євробаченні у 2010 році. Через 16 років співачка зізналася, що готова зробити це ще раз.

Вона назвала суму, за яку погодилася б знову поїхати на конкурс. Про це Олена Тополя сказала під час передшоу Євробачення-2026 у студії Суспільного.

Так, за словами артистки, для участі їй знадобилося б щонайменше 450 тисяч доларів – саме стільки її команда витратила на конкурс у 2010 році, коли він проходив в Осло.

За великі гроші. Я думаю, мені вистачить тієї суми, яку ми з усією нашою командою витратили тоді. Це було 450 тисяч доларів. Я розумію, що різні країни по-різному коштують, але Норвегія, Осло, – це одне із найдорожчих міст, тому отак. На менше я не згодна,

– сказала співачка.

Раніше в інтерв'ю OBOZ.UA Олена Тополя розповідала, що для участі в Євробаченні брала гроші у борг. Частину боргів згодом їй пробачили, а виплачувати решту команді довелося кілька років. За словами співачки, фінансової підтримки від держави тоді не було.

Що відомо про виступ Олени Тополі в Євробаченні-2010?

Артистка зізнавалася, що спочатку не планувала брати участь у Нацвідборі, однак зробила це за порадою продюсера Вадима Лисиці. У результаті Alyosha (раніше Олена Тополя виступала під цим псевдонімом) представила Україну на Євробаченні-2010 з піснею Sweet People та посіла 10 місце.

