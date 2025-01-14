Схожа на зіркового батька: Олена Тополя вперше за довгий час показала 4-річну доньку

Українська співачка Олена Тополя поділилась з шанувальниками новим відео. На ньому вона показала 4-річну доньку Марійку, знімки якої рідко показує у соцмережах.

Тарас та Олена Тополі виховують трьох дітей. Днями співачка опублікувала миле відео з наймолодшою донечкою на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал.

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Олена Тополя показала, як проводить час з 4-річною донькою Марійкою. Вони розважалися та позували перед об'єктивом камери.

Неможливо не помітити, як за ці роки виросла дівчинка. Вона зображала різноманітні емоції та сміялася.

Марійка передає всім вітаннячко,

– зазначила співачка у підписі до ролика.

Олена Тополя з донькою: відео

Прихильники засипали Олену Тополю приємними коментарями та компліментами. Фани діляться думками про те, на кого більше схожа 4-річна Марійка.

"Татова копія, але щось і мамине є";

"Татова доця";

"Як на татуся схожа, красунька маленька";

"Це ж маленький Тарасик";

"Така мамина копія";

"Дуже гарна і мила дівчинка. А імʼя то чарівне!".

Нагадаємо, Олена й Тарас Тополі одружилися у 2013 році, у тому самому році народився їхній первісток Роман. У 2015 році у зіркової пари народився другий син Марк. Ще через 5 років на світ з'явилась донечка Марійка.