Яна Станішевська, яку знають як учасницю "Холостяка", поділилась радісною новиною на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Первісток народився в одному з пологових будинків Кенії, де зараз проживає подружжя.

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Яна Станішевська повідомила, що стала мамою сина. Його вирішили назвати Тео. Блогерка поділилась ніжним фото, де показала крихітну ніжку хлопчика.

Здається прийшов час поділитись і з вами. Наш синочок Тео. Офіційно мама та тато,

– написала Станішевська.



Яна Станішевська стала мамою / Фото з інстаграму Яни Станішевської

Чим відома Яна Станішевська

Яна Станішевська – блогерка та фіналістка третього сезону "Холостяка". Тоді головним героєм був скандальний російський хірург Андрій Іскорнєв, який нині живе у США та мовчить про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У жовтні 2014 року Яна Станішевська вийшла заміж за Віктора Ноубіза, свого однокласника. Пара зараз проживає в Кенії.