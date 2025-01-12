Співак влаштував зимову фотосесію з сином і вже поділився її результатом в мережі. Шанувальники відзначили, що малюк дуже схожий на зіркового батька. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку співак.
Вас також може зацікавити Особлива дитина, – відомий український актор розкрив діагноз 10-річного сина
Так, на фото можна побачити усміхненого Ivan NAVI в якого на плечах сидить син. Чоловіка з Дарієм позували на тлі прикрашеної ялинки.
Дякую Богу та своїй дружині за прекрасного синочка. Дарчик, тато тебе дуже любить,
– написав зірковий татусь.
У коментарях під дописом фани залишили чимало приємних слів про Ivan NAVI з сином.
- "Який же гарний хлопчик у тата на плечах сидить. Дуже схожий на тата";
- "Які ж ви милі";
- "Чудові";
- "Але вже файні";
- "Який красивий хлопчик. Щастя вашій родині".
Нагадаємо, Ivan NAVI вперше став батьком 22 серпня 2023 року. Артист був присутній під час пологів і особисто обрав ім'я для первістка.