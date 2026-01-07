Олена Тополя вперше зізналась, як її батьки відреагували на розлучення з Тарасом

Розлучення Олени й Тараса Тополі стало несподіванкою для їхніх шанувальників. Однак батьки зіркової пари дізналися про це швидше, ніж про це стало відомо публіці.

Олена Тополя розповіла своїм батькам про розлучення до того, як опублікувати заяву в соцмережах. Про це пише 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю "Радіо Люкс".

Співачка зізналась, якою була реакція її батьків на розпад сім'ї. Вони сподівалися, що це просто такий період, після якого настане примирення.

Я не знаю, як батьки Тараса, але мої батьки думали: "Та помиритесь, все буде добре". Не знаю, я нічого не загадую, нічого не планую. Зараз так, ми вирішили це вдвох, і зараз такий вибір,

– поділилась Олена Тополя.

Також співачка розповіла, що вони з Тарасом пояснили дітям, що вирішили розлучитися. Вона запевнила: для дітей немає відчутних змін, адже кожен з батьків залишається у їхньому житті.

"Пояснили, звичайно. Ось так сталося. Але ми з вами, у нас все добре. Просто, можливо, це якийсь період. Ну, подивимось. Марії ніхто нічого не казав, вона не знає, що це означає. І ми намагаємось бути присутніми. Тобто для них нічого не змінилося по суті", – зауважила Олена.

Інтерв'ю Олени Тополі для "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

Раніше в інтерв'ю "Сніданку з 1+1" Олена Тополя уточнювала, що вони з Тарасом роблять все для того, щоб залишатись хорошими батьками. Наприклад, вони разом їздитимуть на відпочинок з дітьми.

Що відомо про розлучення Тараса й Олени Тополі?