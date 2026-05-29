Обов'язково буде відповідь, – Олена Тополя пригрозила причетним до зливу її відео

Співачка Олена Тополя поділилась новими деталями щодо справи, що стосується зливу її особистих відео. Вона звернулась до причетних і зізналась, коли розповість результати.

Олена Тополя розповіла, що справа перебуває на одній з кінцевих стадій. Про це вона повідомила у коментарі "ТСН Гламур".

До слова Жила з абсолютним нарцисом, – ексдружина Ращука пояснила, що зруйнувало їхній шлюб

Українська співачка зізналась, що найближчим часом оприлюднить новини з приводу розслідування. Днями вона обговорить зі своїм представником, якими деталями може ділитися публічно.

Вже закінчується досудове розслідування. Маю зустріч з адвокатом, бо вже є певний пройдений етап. Після цього я готуватиму новини,

– розповіла Олена Тополя.

Артистка підкреслила, що не зробила нічого аморального, і наголосила, що не зраджувала у шлюбі. Тому її особисте життя – лише її справа. Та вона зазначила, що мусила вийти у публічний простір зі скандалом, щоб покарати винних.

"Я вимушена це була публічно проявити, бо то не є законно й правильно... Те, що намагалися рознести іншу інформацію, додаючи своє – що хочете, те й робіть. Але кожне слово й дія кожному повернеться. Особливо тоді, коли є діти – вони відповідатимуть за кожну вашу дію. Цей рік дуже справедливий і я вам це покажу. Обов'язково буде відповідь", – звернулась Тополя до винуватців.

Що відомо про справу Олени Тополі?

На початку цього року Олена Тополя заявила про те, що її шантажують. Невідомі вимагали у неї гроші й погрожували опублікувати її особисті відео. Записи розіслали друзям співачки, відомим блогерам і журналістам.

Згодом правоохоронці затримали 23-річного киянина і повідомили йому про підозру. Як припускає слідство, саме він міг встановити приховану камеру та знімати відео з Оленою.

Як розповіла Тополя, вона познайомилась з юнаком у грудні 2025 року. Співачка вважає, що їхня перша зустріч була навмисне підлаштованою. Хлопець проявляв увагу і турботу, але тепер зірка думає, що це були маніпуляції.

Олена Тополя заявляє, що до справи причетна медійна людина. Виконавиця впевнена, що коли розголосить імена, публіка буде шокованою. До того ж у справі фігурує не одна особа.