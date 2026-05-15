Після розлучення з чоловіком: Олена Тополя зізналась, чи перебуває у стосунках
- Олена Тополя зізналась, що наразі не перебуває у стосунках і не шукає нового чоловіка.
- Співачка заявила, що відчуває себе щасливою і довіряє свою долю Творцю.
Не так давно український шоубізнес сколихнула новина про розлучення Тараса та Олени Тополь. Тепер співачка зізналась, чи перебуває у нових стосунках.
Про особисте життя Тополя заговорила в інтерв'ю проєкту 55 за 5, що виходить на ютуб-каналі "Ранок у великому місті".
Теж цікаво Великі гроші, – Олена Тополя назвала суму, за яку готова знову поїхати на Євробачення
Олена Тополя розповіла, що зараз вільна.
У мене немає чоловіка. Уже досить давно,
– зізналась вона.
Співачка зазначила, що не перебуває в активному пошуку чоловіка.
Я довіряю Творцю і свою долю, і свою душу. Як має скластися – так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає, і дякую за те, що не дає,
– додала Тополя.
Водночас Олена зізналась, що зараз щаслива.
Я зараз заново усвідомлюю, що таке щастя насправді,
– поділилась співачка.
Нагадаємо, у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, Олена Тополя заявила, що не хоче обговорювати колишнього чоловіка, адже вже немає сім'ї, а є окремі особистості. Крім того, співачка зізналась, що думала про заміну прізвища, проте поки що для неї це не пріоритет.
Що відомо про розлучення Тополь?
Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення у грудні 2025 року. Артисти наголосили, що й надалі разом виховуватимуть своїх дітей, а всі майнові питання врегулювали завчасно.
Тополі були одружені з 2013 року й мають трьох дітей: синів Марка і Романа та доньку Марію.
Соліст гурту АНТИТІЛА зізнався, що колишня дружина заблокувала його в соцмережах. Тарас стверджує, що зараз зосереджений на власному житті та дітях, а також зазначив, що не відчуває провини за те, як завершилися їхні з Оленою стосунки.