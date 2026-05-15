Після розлучення з чоловіком: Олена Тополя зізналась, чи перебуває у стосунках
15 травня, 15:29
3

Марія Примич
Основні тези
  • Олена Тополя зізналась, що наразі не перебуває у стосунках і не шукає нового чоловіка.
  • Співачка заявила, що відчуває себе щасливою і довіряє свою долю Творцю.
Не так давно український шоубізнес сколихнула новина про розлучення Тараса та Олени Тополь. Тепер співачка зізналась, чи перебуває у нових стосунках.

Про особисте життя Тополя заговорила в інтерв'ю проєкту 55 за 5, що виходить на ютуб-каналі "Ранок у великому місті".

Олена Тополя розповіла, що зараз вільна.

У мене немає чоловіка. Уже досить давно, 
– зізналась вона.

Співачка зазначила, що не перебуває в активному пошуку чоловіка.

Я довіряю Творцю і свою долю, і свою душу. Як має скластися – так і складеться. Я просто приймаю те, що він мені дає, і дякую за те, що не дає, 
– додала Тополя.

Водночас Олена зізналась, що зараз щаслива.

Я зараз заново усвідомлюю, що таке щастя насправді, 
– поділилась співачка.

Нагадаємо, у програмі "Тур зірками", що виходить на ютуб-каналі Радіо Люкс, Олена Тополя заявила, що не хоче обговорювати колишнього чоловіка, адже вже немає сім'ї, а є окремі особистості. Крім того, співачка зізналась, що думала про заміну прізвища, проте поки що для неї це не пріоритет.

Що відомо про розлучення Тополь?

  • Нагадаємо, Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення у грудні 2025 року. Артисти наголосили, що й надалі разом виховуватимуть своїх дітей, а всі майнові питання врегулювали завчасно. 

  • Тополі були одружені з 2013 року й мають трьох дітей: синів Марка і Романа та доньку Марію.

  • Соліст гурту АНТИТІЛА зізнався, що колишня дружина заблокувала його в соцмережах. Тарас стверджує, що зараз зосереджений на власному житті та дітях, а також зазначив, що не відчуває провини за те, як завершилися їхні з Оленою стосунки.

