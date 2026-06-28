В елегантному образі: Олена Зеленська з'явилася з чоловіком на урочистостях до Дня Конституції

Перша леді України Олена Зеленська супроводжувала президента Володимира Зеленського під час урочистостей з нагоди 30-ї річниці Конституції України.

Для заходу, який відбувся на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", вона обрала стриманий та елегантний образ. Світлинами з події вже поділилися в соцмережах Олени Зеленської та президента України.

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Перша леді з'явилася на публіці у білому жакеті з тонким поясом-зав'язкою та декоративною нашивкою на лацкані. Образ доповнили чорні класичні штани та туфлі-човники на підборах.

Волосся Олени Зеленської було зібране в акуратний низький пучок. З аксесуарів вона обрала лаконічні сережки та сонцезахисні окуляри.

Олена Зеленська на урочистостях з нагоди 30-ї річниці Конституції України / Фото з телеграм-каналу першої леді України

У спільному дописі президентське подружжя наголосило, що справжньою опорою України є її народ. Вони висловили вдячність усім, хто захищає державу та щодня працює заради її свободи, незалежності й майбутнього.

Рівно 30 років тому зведено важливу опору самостійності нашої держави. Фундаментальні речі. Але будь-які статті нашої Конституції були б лише буквами на папері без мільйонів українців, які готові захищати нашу незалежність, свою землю, свої права і свободи та робити це в єдності. Саме це одна з причин, завдяки якій ми стоїмо зараз тут, на своїй землі, під своїми прапорами, бойовими знаменами і хрестами, відзначаючи свої свята, віддаючи належне своїй державі, народу, своїй Конституції,

– наголосили Володимир та Олена Зеленські.

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