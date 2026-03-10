10 березня, 11:19
У стильному вечірньому образі: Зеленська вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком
Основні тези
- Володимир та Олена Зеленські взяли участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року.
- Шевченківська премія 2026 року відзначила ювілей 65 років і включала 13 номінацій, серед яких нові категорії "Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів", "Фотомистецтво" та "Дизайн".
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року.
З нагоди заходу перша леді вперше за тривалий час з'явилася у вечірньому вбранні. Кадри з події опублікували на офіційній сторінці Олени Зеленської в інстаграмі.
Так, дружина президента України обрала монохромний образ, поєднавши довгу спідницю з об'ємним піджаком. Волосся перша леді зібрала в елегантний пучок із бічним проділом, а передні пасма уклала легкою хвилею на один бік. Завершили look масивні чорно-білі сережки та маленький чорний клатч.
Що відомо про Шевченківську премію 2026?
- У 2026 році Шевченківська премія відзначила ювілей – 65 років своєї історії. Нагородження лауреатів державної нагороди України, яку вручають за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва, проходить 9 березня, в день народження Тараса Шевченка.
- Цього року кількість номінацій премії зросла до 13. З'явилися нові категорії – "Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів", "Фотомистецтво" та "Дизайн". Літературна номінація розділилася на "Прозу" та "Поезію", а музична – отримала нову ширшу назву "Концертно‑виконавське мистецтво".
- У 2026 році лауреатами Шевченківської премії стали Юрій Щербак, Павло Белянський, Олеся Авраменко, Сергій Тримбач, Павло Остріков, Олег Криштопа, Оксана Дмітрієва, Тетяна Гаук, Олена Грозовська, Михайло Кулівник, Катерина Лісова, Дар'я Подольцева, Валерій Сахарук, Ігор Мацієвський, Олена Гром, Назар Білик, Юлія Ткач, Олексій Скрипник. Кожен із них отримав диплом, почесний знак і грошову винагороду розміром 484 480 гривень. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.