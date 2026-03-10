У стильному вечірньому образі: Зеленська вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською взяли участь у церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року.

З нагоди заходу перша леді вперше за тривалий час з'явилася у вечірньому вбранні. Кадри з події опублікували на офіційній сторінці Олени Зеленської в інстаграмі.

Так, дружина президента України обрала монохромний образ, поєднавши довгу спідницю з об'ємним піджаком. Волосся перша леді зібрала в елегантний пучок із бічним проділом, а передні пасма уклала легкою хвилею на один бік. Завершили look масивні чорно-білі сережки та маленький чорний клатч.

Що відомо про Шевченківську премію 2026?