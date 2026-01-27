Укр Рус
Show24 Українські зірки Олена Зеленська вразила стильним total black look під час робочої поїздки до Литви
27 січня, 00:10
2

Олена Зеленська вразила стильним total black look під час робочої поїздки до Литви

Софія Хомишин
Основні тези
  • Олена Зеленська у Литві відвідала цвинтар Расу, де вшанувала пам'ять загиблих учасників Січневого повстання, провела зустрічі з першими леді Литви та Польщі, а також відвідала Національний музей Литви і Український культурний центр.
  • Для свого візиту перша леді обрала стриманий total black образ, включаючи жакет, пальто, класичні штани, аксесуари та нюдовий макіяж.

Днями Олена Зеленська супроводжувала Володимира Зеленського з робочим візитом до Вільнюса.

У Литві перша леді України з'явилася у стриманому та водночас елегантному чорному образі. Кадри з робочого візиту вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Вас також може зацікавити Українські зірки, які знайшли кохання під час війни

Перша леді обрала структурований жакет із закритим округлим вирізом без лацканів і розкльошеними рукавами. Чітка форма піджака підкреслила плечі та силует Олени Зеленської. Її вбрання доповнили класичні чорні штани прямого крою.

Олена Зеленська у Литві / Фото з інстаграм-сторінки першої леді України

Поверх цього образу вона додала чорне пальто, щільний шарф і рукавички в тон. Єдиним акцентом стала срібляста брошка у формі квітки на пальті. 

Олена та Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото з інстаграм-сторінки першої леді

Серед аксесуарів Олени Зеленської – мінімалістичні сережки та взуття на низькому каблуку з витягнутим носком. 

Нюдовий макіяж і м'які локони завершили цей елегантний образ.

Олена Зеленська та Діана Наусєдєнє / Фото з інстаграм-сторінки першої леді України

Які заходи відвідала Олена Зеленська під час візиту?

  • У межах поїздки перша леді України разом із чоловіком та президентським подружжям Литви побувала на цвинтарі Расу, де вшанувала пам'ять загиблих учасників Січневого повстання 1863-1864 років – спільного визвольного руху українського, польського, литовського та білоруського народів проти Російської імперії.
  • Окремо дружина Володимира Зеленського поспілкувалася з першою леді Литви Діаною Наусєдєнє. У Вільнюсі Олена Зеленська провела й першу особисту зустріч із першою леді Польщі Мартою Навроцькою. Вона подякувала обом колегам за відкритий діалог і солідарність.
  • Окрім цього, перша леді України відвідала Національний музей Литви та завітала до Українського культурного центру в Литві.