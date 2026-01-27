Олена Зеленська вразила стильним total black look під час робочої поїздки до Литви

Днями Олена Зеленська супроводжувала Володимира Зеленського з робочим візитом до Вільнюса.

У Литві перша леді України з'явилася у стриманому та водночас елегантному чорному образі. Кадри з робочого візиту вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Вас також може зацікавити Українські зірки, які знайшли кохання під час війни

Перша леді обрала структурований жакет із закритим округлим вирізом без лацканів і розкльошеними рукавами. Чітка форма піджака підкреслила плечі та силует Олени Зеленської. Її вбрання доповнили класичні чорні штани прямого крою.

Олена Зеленська у Литві / Фото з інстаграм-сторінки першої леді України

Поверх цього образу вона додала чорне пальто, щільний шарф і рукавички в тон. Єдиним акцентом стала срібляста брошка у формі квітки на пальті.

Олена та Володимир Зеленські у Вільнюсі / Фото з інстаграм-сторінки першої леді

Серед аксесуарів Олени Зеленської – мінімалістичні сережки та взуття на низькому каблуку з витягнутим носком.

Нюдовий макіяж і м'які локони завершили цей елегантний образ.

Олена Зеленська та Діана Наусєдєнє / Фото з інстаграм-сторінки першої леді України

Які заходи відвідала Олена Зеленська під час візиту?