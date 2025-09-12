Учора, 11 вересня, в Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Сьогодні розпочався другий день, а перша леді України Олена Зеленська продемонструвала новий елегантний образ

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Зеленської. Вона опублікувала фото з другого дня Саміту.

Для другого дня Саміту перших леді й джентльменів Олена Зеленська обрала костюм бежевого кольору від українського бренду GASANOVA. Він складається з приталеного піджака на ґудзиках і прямих штанів.

Образ перша леді України доповнила сережкам. Вона зробила свою традиційну зачіску і природний макіяж.

Другий день Саміту / Фото з інстаграму Олени Зеленської

П'ятий Саміт першиї леді та джентльменів: головне