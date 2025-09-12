У костюмі від відомого бренду: Зеленська вразила елегантним образом у другий день Саміту в Києві
Учора, 11 вересня, в Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Сьогодні розпочався другий день, а перша леді України Олена Зеленська продемонструвала новий елегантний образ
Вона опублікувала фото з другого дня Саміту.
Для другого дня Саміту перших леді й джентльменів Олена Зеленська обрала костюм бежевого кольору від українського бренду GASANOVA. Він складається з приталеного піджака на ґудзиках і прямих штанів.
Образ перша леді України доповнила сережкам. Вона зробила свою традиційну зачіску і природний макіяж.
Другий день Саміту / Фото з інстаграму Олени Зеленської
П'ятий Саміт першиї леді та джентльменів: головне
П'ятий, ювілейний, Саміт перших леді та джентльменів присвячений темі "Освіта, що моделює світ".
До Києва приїхали: перша леді Австрії Доріс Шмідауер, перша леді Естонії Сір’є Каріс, перша леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб, перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, перша леді Литви Діані Наусєдєнє та інші.
Учасники Саміту обговорять освіту як маркер та умову рівності, роль вчителів у сучасності світі, вплив нових технологій на знання, дослідять, як освіта може запобігати війнам і агресіям.