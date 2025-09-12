Укр Рус
12 вересня, 15:00
У костюмі від відомого бренду: Зеленська вразила елегантним образом у другий день Саміту в Києві

Марія Примич

Учора, 11 вересня, в Києві стартував п'ятий Саміт перших леді та джентльменів. Сьогодні розпочався другий день, а перша леді України Олена Зеленська продемонструвала новий елегантний образ

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Зеленської. Вона опублікувала фото з другого дня Саміту.

Для другого дня Саміту перших леді й джентльменів Олена Зеленська обрала костюм бежевого кольору від українського бренду GASANOVA. Він складається з приталеного піджака на ґудзиках і прямих штанів. 

Образ перша леді України доповнила сережкам. Вона зробила свою традиційну зачіску і природний макіяж. 

Другий день Саміту / Фото з інстаграму Олени Зеленської

 

 

П'ятий Саміт першиї леді та джентльменів: головне 

  • П'ятий, ювілейний, Саміт перших леді та джентльменів присвячений темі "Освіта, що моделює світ".

  • До Києва приїхали: перша леді Австрії Доріс Шмідауер, перша леді Естонії Сір’є Каріс, перша леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб, перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер, перша леді Литви Діані Наусєдєнє та інші. 

  • Учасники Саміту обговорять освіту як маркер та умову рівності, роль вчителів у сучасності світі, вплив нових технологій на знання, дослідять, як освіта може запобігати війнам і агресіям.