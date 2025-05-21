21 травня, 17:39
З символічною брошкою: Олена Зеленська вразила діловим образом у столиці
Основні тези
- Відбулася презентація нового терапевтичного саду на території ВДНГ у співпраці з Міністерством у справах ветеранів.
- Перша леді України, Олена Зеленська, відвідала захід у діловому та вишуканому образі.
У столиці відбулась презентація нового терапевтичного саду, створеного на території ВДНГ у співпраці з Міністерством у справах ветеранів. Передбачається, що тут фахівці працюватимуть із військовими, ветеранами та членами їхніх сімей.
До презентації долучилася перша леді України. Олена Зеленська з'явилась на події в стриманому діловому, але водночас вишуканому образі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку дружини президента України.
Цікаво Нічого свого зробити не можуть, – відома російська співачка сплагіатила образ Полякової