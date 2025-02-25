Де зараз живе головна "ревізорка" країни Ольга Фреймут, яка святкує день народження

Ольга Фреймут – одна з найяскравіших зірок телебачення. Попри те, що сьогодні не зустрінеш її обличчя на телеекранах, вона залишила чималий слід у цій індустрії.

Сьогодні, 25 лютого, Ольга Фреймут відзначає день народження. Зірці виповнилось 43 роки. Зазначимо, що телеведуча родом із Нового Роздолу, що на Львівщині. Вищу освіту здобувала на факультеті журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка та у Міському університеті Лондона. Під час навчання майбутня зірка працювала офіціанткою. У матеріалі Show24 розповідаємо про шлях до популярності, романи з чоловіками та де сьогодні перебуває Фреймут.

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Популярність і зникнення з телеекранів

2008 рік став для Ольги початком успішної кар'єри. Ведуча разом із Сергієм Притулою та Олександром Педаном почали вести ранкове шоу "Підйом" на "Новому каналі". Цей колектив називали "золотою трійкою", яка до 2011 року вела проєкт.

Фреймут, Притула та Педан / Фото mynews-in.net

Однак на цьому зірковий шлях телеведучої не зупинився. Вона стала обличчям багатьох успішних проєктів, серед яких: "Ревізор", "Хто зверху?", "КабріоЛіто", "Війна світів. Ревізор проти Шефа" тощо.

З 2014 року Ольга пішла з "Нового каналу" на "1+1". Там виходило її авторське шоу "Інспектор Фреймут", а також була ведучою проєктів "Голос країни. Перезавантаження", "Маленькі гіганти" та "На ножах".

"Інспектор Фреймут" / Фото "1+1"

У 2017 році пішла з каналу у зв'язку з закінченням контракту. Через рік телеведуча знову з'явилась на "Новому каналі" з шоу "Оля", яке було адаптацією американського формату "Шоу Елен Дедженерес". Однак програма не виявилась успішною і за короткий проміжок часу її просто закрили.

У 2020 році Фреймут стала учасницею "Танців із зірками". Партнером по паркету був Ілля Падзіна, однак пара протрималась до 10 прямого етеру.

Ольга Фреймут й Ілля Падзіна на шоу "Танці із зірками": дивіться відео онлайн

З того часу Ольга майже не з'являлась на телебаченні. Вона зосередилась на веденні соцмереж, де запустила рубрику щодо правил етикету. Декілька разів давала інтерв'ю на ютуб-каналах.

Особисте життя

У шкільні роки Фреймут зустрічалась з юнаком, на ім'я Володимир Кравець. Але як зізналась ведуча, хлопець зробив фатальну помилку, адже зрадив її з однокласницею.

Однак першим важливим чоловіком у житті Ольги став британець Ніл Мітчелл, який був на 20 років старший. Пара почала жити разом й зірка завагітніла. За певний проміжок часу Фреймут зрозуміла, що у її коханого зовсім інший менталітет і їм важко разом. То ж вагітна донькою Фреймут ухвалила рішення повернутись в Україну.

Про такий крок знаменитість ніколи не шкодувала, а от Ніла називала "чоловіком періоду свого рагульства". Так чи інакше телеведуча народила доньку Злату, яка має британське громадянство, але з рідним батьком не спілкується.

Ольга Фреймут з донькою Златою / Фото з інстаграму телеведучої

Коли ведуча повернулась в Україну, то закрутила роман з продюсером "5 каналу" Олександром Ракоїдом. Попри те, що Ольга була вагітна, чоловік їй освідчився. Пара взяла церковний шлюб, однак офіційно стосунки не узаконювала.

Через три роки їхнє сімейне життя розпалось.

У часи роботи на "Новому каналі" зірка познайомилась з генеральним директором Володимиром Локотком. Спершу їм приписували службовий роман, однак Ольга запевняла, що у них винятково дружні та робочі стосунки. Коли перейшла працювати на "1+1", то зрозуміла, що сумує за Володимиром і першою розібралась у своїх почуттях.

У 2016 році телеведуча народила Локотку сина Валерія, а у 2017 році – доньку Євдокію. Після народження другої спільної дитини закохані одразу ж одружилися.

Ольга Фреймут з родиною у 2021 році / Фото з інстаграму журналістки

Попри те, що Фреймут не часто розповідала про свої стосунки, однак зізналась, що Володимир – зовсім не романтичний, і спершу вона на це ображалася. Однак вона прийшла до висновку, що любить інші риси характеру свого чоловіка і вважає їх важливішими.

Варто зазначити й те, що Локотко був громадянином Росії, який потрапив під російські санкції.

Мій чоловік дійсно був громадянином Росії, ну так склалося, що він народився у Казахстані, він там (у Росії) вчився, а потім поїхав в Україну, і з 2006 року він живе, працює і є резидентом України. До того, у нього є персональні санкції від Росії, у 2018 році як на топменеджера української медіаіндустрії,

– розповіла телеведуча.

Однак у 2019 році РФ зняла санкції з Володимира та інших громадян України. Сьогодні Локотко – громадянин Казахстану і має паспорт, який це підтверджує. До початку повномасштабної війни колишній гендиректор "Нового каналу" подався на українське громадянство й наразі чекає на рішення.

Де зараз Ольга Фреймут

До початку повномасштабного вторгнення телеведуча з дітьми поїхали до Франції, де мала відзначати день народження. Однак 24 лютого 2022 року все докорінно змінило. Фреймут переїхала до Великої Британії, адже там у неї є родичі.

Злата живе окремо від зіркової мами. Також подейкують, що Володимир живе з родиною у Британії, хоча частина ЗМІ писала, що чоловік залишається в Україні.

У соцмережах зірка час від часу пише про війну в країні, публікує світлини з благодійних заходів тощо. Як відомо, без роботи Фреймут також не сидить. Ольга дописує для газети Sunday Express, де розповідає про новини України. Крім того, телеведуча час від часу приїздить на Батьківщину.