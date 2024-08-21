Телеведуча зі своїм чоловіком, Володимиром Локотком, намагаються повернути кошти вкладені у квартиру забудовника Saga Development. Вони виграли позов у суді, а "добрі люди" підказали, що компанія на межі банкрутства. Відповідно, рішення суду є, а грошей на рахунках немає, тому не можна нічого стягнути, зазначає Фреймут. Сам же забудовник, Андрій Вавриш, каже, кошти вони не можуть виплатити через те, що Володимир Локотко громадянин Росії, передає Show 24.

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Фреймут підтвердила, що її чоловік дійсно був громадянином Росії, але сьогодні в нього зовсім інший статус.

Мій чоловік дійсно був громадянином Росії, ну так склалося, що він народився у Казахстані, він там (у Росії) вчився, а потім поїхав в Україну, і з 2006-го року він живе, працює і є резидентом України. До того, у нього є персональні санкції від Росії, у 2018 році як на топменеджера української медіаіндустрії,

– розповіла телеведуча.

Зазначимо, що у квітні 2019 року РФ зняла санкції з Володимира Локотка. Телеведуча запевнила, що вони знають, що Україна під час війни забирає житло в росіян, але її чоловік – резидент України, а на них наша держава санкції не накладає. Сьогодні Локотко громадянин Казахстану і має паспорт, який це підтверджує. До початку повномасштабної війни колишній гендиректор "Нового каналу" подався на українське громадянство й наразі чекає на рішення.

Забудовник компанії Saga Development також дав свою відповідь щодо питання громадянства чоловіка Фреймут. Фірма зазначає, що про громадянство вони можуть судити лише за тими документами, які Локотко надав під час укладання договору.

Можливо, він змінив громадянство під час війни (і розгляду справи в суді) або ж набув друге. Але на момент розірвання договору був громадянином РФ. В документі про введення санкцій проти громадян РФ немає роз'яснення, стосуються вони громадян, які є резидентами України (мають посвідку на проживання), чи ні. Це й мав, у тому числі, встановити суд,

– сказав Андрій Вавриш.

Ольга також зазначила, що наразі житиме на дві країни, адже молодшим дітям краще бути у безпечній Британії.

Коротко про скандал