Днями стало відомо, що Фреймут вперше за довгий час повернулася з Великої Британії до України. Наразі жінка перебуває в Києві, звідки й повідомила підписникам про шахрайську схему.

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У соцмережах Ольга опублікувала допис, де розповіла про квартиру, яку придбала до початку повномасштабної війни. Ведуча завжди з чоловіком мріяла жити саме на Подолі, втім подружжя не знало, що їх очікує зустріч з шахраєм.

Час минав, квартиру купили задовго до війни, але забудовник зупинив будівництво та не повідомив, коли будинок здадуть в експлуатацію. Щасливі мешканці "елітного дому" перетворилися на обібраних лопухів,

– зізналася Фреймут.

За словами зірки, вона з чоловіком протягом багатьох років судилася з забудовником і згодом виграла справу. Втім, їй гроші так ніхто і не повернув. Жінка обурена такими діями шахрая і хоче надати цій історії розголосу.

Ми з чоловіком подали до суду. Суд тривав багато років. Суд ми виграли. Мені дивно, виграти суд, але не отримати жодної компенсації. У житті бувають матеріальні втрати, це нормально. Але я ніколи не думала, що стану жертвою шахраїв. Якщо чесно, не збираюся цією жертвою ставати,

– зауважила ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачку Анну Трінчер обікрали під час концерту. В артистки зник мішечок з ювелірними прикрасами, серед яких – каблучка і браслет від бренду Cartier. Однак, згодом вона повідомила, що таки знайшла коштовності.