Фреймут показала рідкісні фото сина і доньки та розповіла, коли вони приїдуть в Україну

Ольга Фреймут час від часу ділиться сімейними фото у соцмережах. І цього разу телеведуча показала, як підросли її 9-річний син Валерій та 8-річна донька Євдокія.

Також вона розповіла про плани дітей на літо 2026 року. Допис про це Фреймут опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

На фото Ольга Фреймут обіймає Валерія та Євдокію і показує, як вони граються разом. Доньку вона іноді публікує в соцмережах, тому підписники вже її бачили. А от сина Валерія вони не бачили давно, тож його поява привернула особливу увагу.

Ольга Фреймут з сином і донькою / Фото з інстаграму телеведучої

Як з'ясувалося, цього літа молодші діти Фреймут уперше поїдуть у табір. Цікаво, що відпочинок вони проведуть у Карпатах, хоча родина нині мешкає в Лондоні. Телеведуча зазначила, що в таборі за дітьми постійно наглядає досвідчена команда, а також працює кваліфікований лікар. Побут організовано на високому рівні: комфортні естетичні номери, харчування у форматі шведської лінії за стандартами all inclusive. Програма відпочинку включає квести, спорт, екскурсії, творчі заняття та походи в гори. Також відомо, що до табору дітей доставлять організованим трансфером.

Що відомо про дітей Ольги Фреймут?

Валерій та Євдокія народилися у стосунках телеведучої з медіаменеджером Володимиром Локотком. Син святкує день народження 8 травня, а молодша донька – 28 червня. У вересні стало відомо, що Євдокія в Лондоні долучилася до пластунського руху.

Старша донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл народилася 17 лютого 2006 року. Її батько – британець Ніл Мітчелл. У 14 років вона переїхала до США, розпочавши самостійне життя та навчання за кордоном. Наразі 20-річна Злата мешкає в Лос-Анджелесі, де вивчає кіновиробництво, режисуру та хореографію. Дівчина іноді приїжджає до України.