Ведуча Ольга Фреймут проводить літо разом з дітьми в Україні. Цим поділилась її старша донька Злата в інстаграмі, пише Show 24.

Злата Мітчелл опублікувала серію фото з Карпат. На деяких знімках видно її молодших брата та сестру, а також тітку Юлію (сестру Ольги Фреймут). Вони всією сім'єю відпочивали в Карпатах, розважалися, проводили час на риболовлі.

Я взяла відпустку від Instagram у липні, тому що я вдома в Україні. Цього разу, повернувшись на літо, я потребувала його більше, ніж будь-коли,

– поділилась Злата.

Також на одному з фото позувала сама Ольга Фреймут. Кадр зроблений у Львові. Ведуча прокоментувала світлини й написала: "Щасливе літо".

Донька Ольги Фреймут в Україні з сім'єю / Фото з інстаграму Злати Мітчелл

