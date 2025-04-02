"Малюсінька копія": Ольга Мартиновська показала нові фото підрослої доньки

Шеф-кухарка та суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська поділилась новими фотографіями своєї доньки Віри. Днями дівчинка відсвяткувала день народження – їй виповнилося 9 років.

Мартиновська показала фото зі святкування. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм шеф-кухарки.

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Ольга Мартиновська опублікувала серію фото доньки. На світлинах Віра задуває свічки на святковому торті, а на фоні помітно, як зіркова мама її фотографує. Шеф-кухарка також зворушливо звернулася до доньки.

Моя маленька незалежність. Я мріяла саме про тебе. Ти фантастична дівчинка. Колись я писала, що буду тобі всім – і провідником, і ангелом, і другом, і мамою, і татом. Я передумала. Я буду просто твоїм спостерігачем. Ти сама так класно знаєш, чого хочеш, так тонесенько відчуваєш світ, бачиш людей і вивчаєш себе. Мої василькові очі. Цілую твою солодку п'яточку,

– написала Мартиновська.

Ольга Мартиновська показала фото доньки / Фотографка Daria Mangubi:

У коментарях під дописом люди написали Вірі чимало привітань та приємних слів:

"Вітаю з днем народження донечки! Нехай всі мрії здійснюються".

"Останнє фото – в саме серденько. Ви чудові".

"Малюсінька копія. Щасливої долі донечці".

"З іменинницею! Хай щастить!"

"Як іменинниця схожа на вас, неймовірно. Бажаю щасливої долі".

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