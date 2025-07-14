Ольга Сумська здивувала архівним фото з чоловіком: який вигляд мала пара 20 років тому
- Ольга Сумська поділилась архівним фото з чоловіком Віталієм Борисюком з показу мод, де вона була в золотистій сукні, а він у білому костюмі з золотистим взуттям.
- Акторка припустила, що фото зроблене приблизно в 2005 – 2006 роках. Вона отримала багато компліментів від зіркових колег та шанувальників.
Ольга Сумська поділилась з прихильниками архівним знімком, на якому позувала разом з чоловіком, Віталієм Борисюком. Це фото з показу мод, яке відвідало подружжя.
Акторка опублікувала світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.
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Ольга Сумська поділилась фото з подіуму – подружжя відвідало показ мод. Акторка позувала у вишуканій золотистій сукні, що складалася з корсета з глибоким декольте й металевими елементами й спідниці максі з розрізом до стегон.
Її образ доповнювали туфлі у тон з гострим носком і на високих підборах, а також золоте кольє з широкою підвіскою та аксесуари на руках.
Не менше привертала увагу й зачіска акторки. Вона розпустила волосся та зробила об'ємну укладку з пишними локонами. Вечірній макіяж гармонійно довершував образ Сумської.
Аутфіт Віталія Борисюка відповідав образу дружини. Він постав у білому костюмі з переливом та золотистому взутті.
Ми з Віталієм на днях моди, показ від бренду "Столичний"… Рік не памʼятаю… Але яскраво було,
– прокоментувала акторка.
Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Ольга Сумська припустила, що це фото зроблене приблизно в середині нульових років – 2005-2006. Тобто з цього часу минуло вже 20 років.
Зіркові колеги та шанувальники засипали пару компліментами:
- "Ікона";
- "Це підпал";
- "Браво";
- "Королева!";
- "Шикарні, гарні, от просто красиві люди";
- "Красиві, яскраві, епатажні. Захоплення".
Раніше Ольга Сумська поділилась архівними світлинами з відвертої фотосесії. Вона показала знімки, зроблені 17 років тому французьким фотографом українського походження Юрієм Білаком.