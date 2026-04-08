Ольга Сумська поділилась спогадами про батьків та показала, який вигляд вони мали в молодості
- Ольга Сумська відвідала Львів, щоб виступити в театрі імені Марії Заньковецької, де зберігаються фото її батьків-артистів.
- Батьки Ольги, В'ячеслав і Ганна Сумські, були відомими акторами, які працювали в різних українських театрах.
Українська акторка Ольга Сумська днями завітала до Львова, щоб виступити в театрі імені Марії Заньковецької. У закладі досі висять фото її батьків-артистів.
Ольга Сумська поділилась особистими спогадами на своїй сторінці в інстаграмі. Вона записала сторіз, де показала світлини мами й тата у театрі.
Акторка розповіла, що її мама Ганна Іванівна та батько В'ячеслав Гнатович працювали у театрі імені Марії Заньковецької у Львові у 50-х та 60-х роках.
Матуся, коли репетирувала, візочок відносила головному режисеру Володимиру Данченку. І ось ця сцена, і сьогодні ми тут. Намолена, фантастична атмосфера. Яка глибина сцени. Який масштаб. Це диво,
– поділилась Ольга Сумська.
Акторка подякувала працівникам театру за те, що вони зберігають його історію та пам'ять про акторів. Приїзд до Львова став для Ольги Сумської не тільки частиною гастролей, але й обернувся теплими спогадами.
Додамо, раніше в інтерв'ю "РБК-Україна" Ольга Сумська зізналася, що так і не примирилась з сестрою Наталією. За словами акторки, вона постійно намагається, однак з іншого боку – "стіна".
Що відомо про батьків Ольги та Наталії Сумських?
- В'ячеслав Сумський був актором Львівського, Запорізького, Полтавського та Київського театрів. Також працював у Національному українському драматичному театрі імені Івана Франка. Його найбільш визначні ролі – Еней ("Енеїда" Івана Котляревського), Ярема ("Гайдамаки" за Шевченком), Микита ("Ярослав Мудрий").
- Ганна Сумська також працювала акторкою в театрах разом з чоловіком. За свою кар'єру вона зіграла понад 150 ролей.
- В'ячеслав Гнатович пішов з життя у 2007 році. Ганна Іванівна померла 27 лютого 2022 року в Києві. Подружжя поховане на Байковому кладовищі.