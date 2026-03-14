Там стіна, – Ольга Сумська зізналася, що насправді відбувається у стосунках із сестрою

Тривалий час між сестрами Наталією та Ольгою Сумською непрості стосунки. На початку 2025 року Ольга розповідала, що примирилася з сестрою і всі непорозуміння в минулому, проте днями виявилося, що ситуація все ж не така проста.

Сумська розкрила, що відбувається в її стосунках з Наталією зараз. Про це вона сказала в коментарі для РБК-Україна.

Говорячи про стосунки з Наталією, Сумська не стала багато коментувати ситуацію.

Це дуже такий процес (процес примирення, – 24 Канал) непередбачуваний. Краще вам це питання поставити Наталі В'ячеславівні,

– сказала акторка.

При цьому Ольга дала зрозуміти, що намагалася налагодити спілкування. Однак, за її словами, ці спроби поки не дали результату.

Я хочу почути її відповідь, тому що я весь час намагаюся, а там стіна,

– зазначила знаменитість.

Попри складні стосунки, раніше Сумська не раз говорила про старшу сестру з великою теплотою. За її словами, Наталія відіграла важливу роль у її житті та кар'єрі. "Наталка – моя друга мама, хоч би що там було. Вона – моя хресна мама в кіно. Я її дуже люблю", – зазначала Ольга в програмі "ЖВЛ представляє".

