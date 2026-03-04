Ольга Сумська зняла відео під трек росіянина, який віруситься в мережі

Народна артистка України Ольга Сумська обурила мережу. Акторка зняла відео під пісню росіянина.

Ролик Сумська опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Акторка додала трек Je reviens te chercher, який виконує німецький співак російського походження Grey Wiese.

Теж цікаво Сумська пояснила, чому більше не даватиме інтерв'ю Осадчій

Grey Wiese – це псевдонім Сергія Григор'єва-Апполонова. Російські ЗМІ пишуть, що він є родичем Андрія Григор'єва-Апполонова – соліста російського гурту "Іванушки International".

Сергій народився у місті Саратов. У 2003 році відправився до Німеччини, а згодом переїхав до Франції. Він дружить з російським істориком моди Олександром Васильєвим і любить слухати російську оперну співачку, путіністку Анну Нетребко. В інтерв'ю Deutsche Welle Григор'єв-Апполонов говорив, що "ніхто не повинен займати тверду політичну позицію". Також співак зазначав, що Нетребко – "людина поза політикою".

Сергій Григор'єв-Апполонов / Фото з інстаграму блогера

Григор'єв-Апполонов давав інтерв'ю російській журналістці, пропагандистці Ксенії Собчак і дружить з блогером Ігорем Синяком – уродженцем Краматорська, який зрадив Україну.

На відео Ольги Сумської під пісню Grey Wiese звернула увагу блогерка Natella Kirs. На своїй сторінці у Threads вона наголосила, що Сергій Григор'єв-Апполонов "продовжує тримати тісний контакт з пропагандистами".

Минулого року помічений на шопінгу з Яною Рудковською: продюсерка публічно підтримує агресивну війну РФ проти України та виправдовує вторгнення позицією "у Путіна не було вибору",

– написала Natella Kirs.

Відео Ольги Сумської під пісню росіянина:

Щодо політичної позиції Сергія Григор'єва-Апполонова – він є "голубом миру". Так, відео Сумської під його пісню обурило мережу. Користувачі залишають негативні коментарі під дописом Natella Kirs. Проте є й ті, які стали на захист росіянина, і пишуть, що він не підтримує війну.

У мережі розкритикували Ольгу Сумську / Скриншоти з Threads

Донька Ольги Сумської проживає в Росії