Ольга Сумська зняла відео під трек росіянина, який віруситься в мережі
- Ольга Сумська викликала обурення, опублікувавши відео під пісню росіянина Grey Wiese.
- Grey Wiese, Сергій Григор'єв-Апполонов, має зв'язки з російськими пропагандистами.
Народна артистка України Ольга Сумська обурила мережу. Акторка зняла відео під пісню росіянина.
Ролик Сумська опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Акторка додала трек Je reviens te chercher, який виконує німецький співак російського походження Grey Wiese.
Grey Wiese – це псевдонім Сергія Григор'єва-Апполонова. Російські ЗМІ пишуть, що він є родичем Андрія Григор'єва-Апполонова – соліста російського гурту "Іванушки International".
Сергій народився у місті Саратов. У 2003 році відправився до Німеччини, а згодом переїхав до Франції. Він дружить з російським істориком моди Олександром Васильєвим і любить слухати російську оперну співачку, путіністку Анну Нетребко. В інтерв'ю Deutsche Welle Григор'єв-Апполонов говорив, що "ніхто не повинен займати тверду політичну позицію". Також співак зазначав, що Нетребко – "людина поза політикою".
Григор'єв-Апполонов давав інтерв'ю російській журналістці, пропагандистці Ксенії Собчак і дружить з блогером Ігорем Синяком – уродженцем Краматорська, який зрадив Україну.
На відео Ольги Сумської під пісню Grey Wiese звернула увагу блогерка Natella Kirs. На своїй сторінці у Threads вона наголосила, що Сергій Григор'єв-Апполонов "продовжує тримати тісний контакт з пропагандистами".
Минулого року помічений на шопінгу з Яною Рудковською: продюсерка публічно підтримує агресивну війну РФ проти України та виправдовує вторгнення позицією "у Путіна не було вибору",
– написала Natella Kirs.
Щодо політичної позиції Сергія Григор'єва-Апполонова – він є "голубом миру". Так, відео Сумської під його пісню обурило мережу. Користувачі залишають негативні коментарі під дописом Natella Kirs. Проте є й ті, які стали на захист росіянина, і пишуть, що він не підтримує війну.
У мережі розкритикували Ольгу Сумську / Скриншоти з Threads
Донька Ольги Сумської проживає в Росії
Зазначимо, що старша донька Ольги Сумської, Антоніна Паперна, вже довгий час проживає та будує кар'єру в Росії. Крім того, вона замовчує війну.
Паперна одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Подружжя виховує двох дітей: доньку Єву та сина Данила.
Сумську часто критикують через позицію її старшої доньки.
"З Тонею ми дуже близькі. Вона моя найближча, найулюбленіша, найпрекрасніша. Мій первісток. Тонечка – це моя душа, як і Ганнуся. Як їй живеться? Виховує діток, десь знімається, але я нічого про це не знаю, чесно – про роботу ми не говоримо. А про те, що в неї всередині, знаю – їй важко. Як і всім, кого ця страшна війна розлучила з рідними", – говорила народна артистка України в інтерв'ю OBOZ.UA у 2024 році.