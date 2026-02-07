У прикрасах за 15 мільйонів доларів: Мерая Кері виступила на відкритті Олімпійських ігор
- Мерая Кері виступила на відкритті Зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії, виконавши пісню Volare і свою композицію Nothing is Impossible.
- Співачка з'явилася в сукні від Roberto Cavalli з коштовностями вартістю 15 мільйонів доларів.
В Італії 6 лютого офіційно стартували Зимові Олімпійські ігри-2026. У п'ятницю відбулась церемонія відкриття змагань, на якій відбулось грандіозне шоу.
На розкішній церемонії виступила американська співачка Мерія Кері. Вона з'явилась на футбольному стадіоні Сан-Сіро у Мілані та вразила публіку, пише Page Six.
Мерая Кері виконала італійський хіт Доменіко Модуньйо Volare (також відомий як Nel blu, dipinto di blu), що отримав дві премії Греммі та став популярним у всьому світі.
Як повідомило Variety, Мерая Кері вперше у своїй кар'єрі виконала пісню повністю італійською мовою.
Наступною у виконанні Мераї Кері пролунала її власна композиція Nothing is Impossible з нового студійного альбому.
Мерая Кері на відкритті Олімпіади-2026: дивіться відео онлайн
Мерая Кері постала перед аудиторією у довгій білій сукні з блискучими смужками від Roberto Cavalli та пухнастій шубі.
Співачка доповнила свій образ комплектом коштовних прикрас вартістю 15 мільйонів доларів: це дворядне кольє з діамантовим кулоном, браслет та сережки.
Інші важливі деталі з відкриття Олімпіади-2026
- Модель Вікторія Черетті, яка є коханою актора Леонарда Ді Капріо, винесла прапор Італії.
- Також під час церемонії вшанували пам'ять легендарного італійського дизайнера Джорджо Армані.