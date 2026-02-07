На розкішній церемонії виступила американська співачка Мерія Кері. Вона з'явилась на футбольному стадіоні Сан-Сіро у Мілані та вразила публіку, пише Page Six.

Дивіться також Україна на зимових Олімпійських іграх-2026: всі результати та календар змагань

Мерая Кері виконала італійський хіт Доменіко Модуньйо Volare (також відомий як Nel blu, dipinto di blu), що отримав дві премії Греммі та став популярним у всьому світі.

Як повідомило Variety, Мерая Кері вперше у своїй кар'єрі виконала пісню повністю італійською мовою.

Наступною у виконанні Мераї Кері пролунала її власна композиція Nothing is Impossible з нового студійного альбому.

Мерая Кері на відкритті Олімпіади-2026: дивіться відео онлайн

Мерая Кері постала перед аудиторією у довгій білій сукні з блискучими смужками від Roberto Cavalli та пухнастій шубі.

Співачка доповнила свій образ комплектом коштовних прикрас вартістю 15 мільйонів доларів: це дворядне кольє з діамантовим кулоном, браслет та сережки.

Інші важливі деталі з відкриття Олімпіади-2026