На роскошной церемонии выступила американская певица Мэрия Кэри. Она появилась на футбольном стадионе Сан-Сиро в Милане и поразила публику, пишет Page Six.

Мэрайя Кэри исполнила итальянский хит Доменико Модуньйо Volare (также известный как Nel blu, dipinto di blu), получивший две премии Грэмми и ставший популярным во всем мире.

Как сообщило Variety, Мэрайя Кэри впервые в своей карьере исполнила песню полностью на итальянском языке.

Следующей в исполнении Мэрайи Кэри прозвучала ее собственная композиция Nothing is Impossible из нового студийного альбома.

Мэрайя Кэри на открытии Олимпиады-2026: смотрите видео онлайн

Мэрайя Кэри предстала перед аудиторией в длинном белом платье с блестящими полосками от Roberto Cavalli и пушистой шубе.

Певица дополнила свой образ комплектом драгоценных украшений стоимостью 15 миллионов долларов: это двухрядное колье с бриллиантовым кулоном, браслет и серьги.

Другие важные детали с открытия Олимпиады-2026