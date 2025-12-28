Люленов зізнався, чи ображається на Полякову через ксенофобські жарти

Гуморист та співак Іван Люленов висловився про ксенофобські жарти Олі Полякової, які прозвучали під час зйомок "Ліги сміху". Він зізнався, що не образився на артистку, але зауважив, що вона перейшла на особистості.

Про це Люленов розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Розмова".

Іван Люленов поділився, що ніяк не реагував на ксенофобські жарти Олі Полякової.

Я знав, що мета передачі "Ліга сміху" – це розвага, щоб було смішно, прикольно. Все переводив у прикол. Це перше. Друге – завдання тренера – коментувати команди й казати свою чесну думку, а переходити на особистості – ні. Якби я перейшов на особистості, був би скандал, і це було б погано,

– зазначив він.

Гуморист розповів, що бачився з Поляковою у фіналі "Ліги сміху", і все було спокійно. Однак Люленов зізнався, що вони зі співачкою не обговорювали ситуацію поза ефіром.

Я не хочу, щоб це переростало у сварку, бо це роз'єднує людей. Ми маємо зараз об'єднуватися. У наш час достатньо причин для роз'єднування, і так все не дуже по настрою, а тут ще й це,

– підкреслив Іван.

Люленов каже, що намагався не сваритися з Поляковою, хоча визнав, що вислови були образливі.

Наче все окей. У мене немає образ. Завжди був вдячний. Вона – класна артистка, все у неї супер,

– підсумував гуморист.

Що цьому передувало?