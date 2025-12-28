Люленов зізнався, чи ображається на Полякову через ксенофобські жарти
- Іван Люленов висловився щодо ксенофобських жартів Олі Полякової під час "Ліги сміху", зазначивши, що не ображається, але вважає, що вона перейшла на особистості.
- Люленов підкреслив, що намагався не сваритися з Поляковою, оскільки це роз'єднує людей, але визнав, що вислови були образливі.
Гуморист та співак Іван Люленов висловився про ксенофобські жарти Олі Полякової, які прозвучали під час зйомок "Ліги сміху". Він зізнався, що не образився на артистку, але зауважив, що вона перейшла на особистості.
Про це Люленов розповів у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Розмова".
Іван Люленов поділився, що ніяк не реагував на ксенофобські жарти Олі Полякової.
Я знав, що мета передачі "Ліга сміху" – це розвага, щоб було смішно, прикольно. Все переводив у прикол. Це перше. Друге – завдання тренера – коментувати команди й казати свою чесну думку, а переходити на особистості – ні. Якби я перейшов на особистості, був би скандал, і це було б погано,
– зазначив він.
Гуморист розповів, що бачився з Поляковою у фіналі "Ліги сміху", і все було спокійно. Однак Люленов зізнався, що вони зі співачкою не обговорювали ситуацію поза ефіром.
Я не хочу, щоб це переростало у сварку, бо це роз'єднує людей. Ми маємо зараз об'єднуватися. У наш час достатньо причин для роз'єднування, і так все не дуже по настрою, а тут ще й це,
– підкреслив Іван.
Люленов каже, що намагався не сваритися з Поляковою, хоча визнав, що вислови були образливі.
Наче все окей. У мене немає образ. Завжди був вдячний. Вона – класна артистка, все у неї супер,
– підсумував гуморист.
Інтерв'ю з Іваном Люленовим: дивіться відео онлайн
Що цьому передувало?
У вересні в мережі з'явилась інформація, що під час зйомок "Ліги сміху" Оля Полякова дозволила собі ксенофобські жарти на адресу Івана Люленова.
За словами глядачів, співачка акцентувала на зовнішності гумориста та на його молдавському походженні. Нібито звучали фрази "поверніть його назад в молдавський дитячий будинок", "що за тренер з ОЛХ", "ти – г*мно як людина" та інші, а за кулісами – навіть погрози.
"Я не буду заперечувати, всі чули ці фрази й бачили агресію в мою сторону. Можу сказати, що для мене це образливо. Були різні жарти, але коли люди це роблять з любов'ю до тебе та дійсно смішно, я навпаки сміюсь і жодного разу не ображався. А тут просто якась неприязнь до мене", – заявив Люленов.
Водночас продюсер Полякової, Михайло Ясинський, стверджує, що команда "Ліги сміху" запевнила його, що "все окей". Сама ж Оля ситуацію не коментувала.